Mit nur zwei Minuten Abstand kamen Ingrid und Renate Müller 1967 als eineiige Zwillinge auf die Welt, und innerhalb von nur zwei Monaten erfuhren die beiden Frauen 41 Jahre später, dass sie an Brustkrebs erkrankt sind. Was die Beiden dann erlebten, wie sie sich stützen konnten und dann wieder sehr gegensätzlich auf die Herausforderung reagierten, schildern sie in ihrem tragikkomischen Bericht „Mein Leben mit dem Zwillingskrebs“ (Rowohlt Verlag, 288 Seiten, 11,99 Euro). Mit Zeichnungen von Achim Gerber illustriert, beschreibt das Buch ihre Leben voller gegenseitigem Vertrauen, aber auch Phasen, in denen sie zu bitteren Konkurrentinnen wurden. Mit Galgenhumor und Ehrlichkeit geben die Journalistinnen Auskunft über die schlimmste Zeit ihres Lebens zwischen OP, Chemo, Strahlentherapie, zwischen Verzweiflung und unbändigem Überlebenswillen.