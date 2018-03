Anzeige

Von Thomas Borchert





Benjamin Lebert schickt die drei Hauptfiguren seines kleinen Romans „Im Winter dein Herz“ auf eine 160 Seiten lange Expedition Richtung Wärme, Geborgenheit und Liebe. Sie werden sie am Ende gefunden haben, obwohl doch fast das ganze südliche Deutschland um sie herum in tiefstem Winterschlaf liegt.Der buchstäbliche Winterschlaf von 90 Prozent aller Menschen ist die eine große Metapher im fünften Roman des erst 30-jährigen Lebert. Mit 17 war er durch den Riesenerfolg seines Debüts „Crazy“ 1999 berühmt geworden. Was damals als schrille, authentische Wiedergabe jugendlicher Identitätssuche Leser und Kritiker begeisterte, ist jetzt stillen Tönen des Hamburger Autoren gewichen. Hier strahlt auch der allgegenwärtige Schnee ganz weiß und so weich, wie es die Geschichte wohl sein möchte. Annina, Kudowski und Robert verweigern sich dem allseits per Pille in Gang gesetzten Winterschlaf, verduften aus einer Göttinger Psychiatrie und tuckern in einem nach Ritchie Blackmore (Ex-Deep Purple) benannten Jeep Richtung München. Unterwegs berichten die drei gerne und oft, wann sie sich in der Vergangenheit mal geborgen gefühlt haben und wie sie einander näherkommen: „Er hatte ihr Gesicht noch nie von einer solchen Einsamkeit berührt gesehen.“ So holprig wie die inhaltliche Umsetzung der Idee von allumfassender Kälte rund um die Liebessuche fällt auch die sprachliche aus. Wozu gibt es Lektoren, fragt man sich, wenn Lebert Seite um Seite zahllose Sätze mit „Und“ beginnen lässt - bis zu fünf in einem Absatz. Häufig auch nerven Stakkato-Sätze wie „Dass er richtige Freunde hatte. Die bei ihm waren. Ihn unterstützten. Dass er nicht allein war. Und vielleicht auch in Zukunft nicht sein müsste.“Zum Leben erwacht diese Geschichte leider nur hin und wieder in der besseren zweiten Hälfte. Etwa wenn Robert seinem krebskranken Vater, dem Sportlehrer, erzählen kann, dass er als Psychiatrie-Patient doch tatsächlich mal ein Tor geschossen hat. Der sterbende Vater, an allerlei Infusionen angeschlossen, bekommt einen schönen Satz in den Mund gelegt, der endlich mal authentisch klingt, Tiefe wenigstens andeutet und berührt: „Magst mir erzählen, wie der Spielzug war?“Benjamin Lebert: Im Winter dein Herz. Hoffmann und Campe Verlag, 160 Seiten, 18,99 Euro.