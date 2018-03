Anzeige

(apn) - Fischer ist ein richtiger Loser. Seinen Job bei einem Schweizer Radiosender hat er schon vor 15 Jahren verloren, eine neue Arbeit findet er nicht, weil er sich nicht anpassen will. Seine Frau hat jahrelang das Geld für die Familie verdient, inzwischen hat sie ihn verlassen und die beiden Kinder mitgenommen. Fischer quält sich durch den Sommer, heuert beim Wachschutz an, um etwas Kleingeld zu verdienen und lässt sich schließlich auf eine obskure Geschichte ein. Das sind die Zutaten von Wolfgang Bortliks „Fischer hat Durst“ (Salis Verlag, 216 Seiten, 16,90 Euro). Ein Krimi im klassischen Sinn ist es nicht. Eher die Geschichte eines gescheiterten Ewiggestrigen, der sich dem Alltag so gut es geht verweigert. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Geschichte, aber durchaus originell.