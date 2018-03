Anzeige

Von Dorit Koch





Es war einmal eine Autorin, die oft mit der „Harry Potter“-Erfinderin verglichen wird. Doch anders als ­Joanne K. Rowling hat Cornelia Funke sich nach ihren Bestsellern wieder eine neue Roman-Welt erschaffen. Und diese beginnt mit: „Es war einmal...“ „Reckless“ heißt das neue Funke-Reich. Das jetzt erschienene Buch mit dem Untertitel „Steinernes Fleisch“ ist nur der Auftakt. Die ­ersten 180 Seiten des zweiten Teils sind bereits zu Papier gebracht, sagt die Autorin „Wir denken auch schon über Teil drei nach, aber weiter geht die Geschichte noch nicht. Mal se­hen.“ Wir - das sind Funke und der Filmemacher Lionel Wigram. Mit ihm hat sie die Welt hinter dem Spiegel entdeckt. Zwei Jahre lang haben sie jeden Charakter, jeden Schritt zusammen entwickelt. „Die Geschichte von Jacob Reckless ist ebenso Lionels wie meine“, betont Funke. Es ist die Geschichte von zwei Brüdern, Will und Jacob Reckless, von denen der eine auszog, den anderen zu retten. Ihre Vornamen tragen sie nicht ohne literarischen Grund: Schon als Kind entdeckt Jacob die magische Welt hinter dem Spiegel, in der die Märchen der Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm - Achtung Vornamensgleichheit! - Wirklichkeit sind. Auf der einen Seite haben die Menschen Telefone, Appartementhäuser mit Aufzügen, Universitäten und blassgrüne Krankenhauskittel, hinter dem Spiegel tummeln sich Wesen wie eine Kaiserin, Zwerge, Wassermänner, Blaubärte und dunkle Feen. Dort gibt es das Dornenschloss, Rapunzelhaar, gläserne Schuhe und Tischleindeckdichs. Will, so ganz anders als sein Bruder, macht sich selbst darüber lustig, wie wenig doch der Name Reckless (verwegen) zu ihm passt. Aber er folgt Jacob in diese Welt und gerät in Gefahr - er beginnt zu Jade zu versteinern. Jacob ist rastlos, mag keine Verantwortung, sein Bruder ist das genaue Gegenteil. „Lionel hat irgendwann mal gesagt: Wir beide wären gern wie Jacob, aber wir sind wie Will“, erzählt Funke, die sich selbst „wieder mal in allen“ ihren Helden wiederfindet.Für ihren neuen Roman ist die gebürtige Westfälin, die seit 2005 in Los Angeles lebt, tief eingetaucht in die Welt der Märchen - nicht nur die der Grimms, sondern auch der Märchen aus Österreich, Slowenien und Ungarn. „Das Märchen, das mich als Kind wohl am tiefsten berührt - oder sagen wir verstört - hat, war ,Die Gänsemagd‘, in dem dem Lieblingspferd der Heldin der Kopf abgeschlagen und über das Tor genagelt wird, durch das sie morgens hindurchgehen muss“, erinnert sich die Autorin. Ihre Tochter und ihr Sohn indessen wollten die Grimm-Märchen schon nicht mehr hören und sich allenfalls die Disney-Fassung ansehen. Fesselnd erzählt und fabelhaft formuliert ist „Reckless“ - aber kein Märchenbuch für die Kleinen. Bevor sie sich mit den beiden Brüdern zwischen finstere Gestalten auf dunkel-magische Abenteuer begeben, sollten Leser wohl wenigstens zwölf Jahre alt sein. Besiegelt ist damit Cornelia Funkes Abschied aus der Tintenwelt. ­Trauert sie mit ihren Fans darüber? „Nein, ich war sehr glücklich, als ich den dritten Teil schrieb und merkte, dass sich die Geschichte tatsächlich schließt“, sagt die Schriftstellerin. „Irgendwann habe ich Sehnsucht nach neuen Figuren und neuen Geschichten.“ Das war bei der heute 51-Jährigen schon immer so, und deshalb ließ sie vor Meggie und Mo aus der „Tintenherz“-Trilogie unter anderem den „Herrn der Diebe“, die „Drachenreiter“ oder „Die wilden Hühner“ zwischen Buchdeckeln lebendig werden.Und jetzt „Reckless“: Noch bevor der erste Band erschienen war, hatten Theater eine szenische Fassung auf ihre Spielpläne genommen. Und auf der Leinwand? Noch gebe es keine konkreten Pläne, sagt Funke. „Reckless“ solle erst seinen Weg als Buch in die Köpfe der Leser machen und dort bei jedem eigene Bilder schaffen. Aber wenn doch, dann hat sie Lionel Wigram an ihrer Seite - immerhin einen der „Harry Potter“-Filmproduzenten.

Cornelia Funke: Reckless - Steinernes Fleisch. Roman. Cecilie Dressler Verlag, Hamburg. 352 Seiten, 19,95 Euro.