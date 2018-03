Anzeige

Von Sebastian Fischer





Zuerst machen einen die beiden Buchstaben auf Nikolaus Wachsmanns Buch stutzig: „KL“. Eigentlich hat sich mit „KZ“ ein anderes, in seiner Aussprache noch härteres Kürzel für die nationalsozialistischen Konzentrationslager in die Köpfe gesetzt. „KL“ aber war zwischen 1933 und 1945 die gängige Abkürzung. Und darauf bezieht sich der in München geborene Historiker, dessen Geschichte der NS-Lager jetzt auf Deutsch erscheint.

Der Titel „KL“ hat aber auch eine Bedeutung: „Er sagt den Lesern, dass sie noch längst nicht alles über das Thema wissen“, erklärt Wachsmann. „In den Siebzigerjahren hat jemand geschrieben, es gebe über die Konzentrationslager nichts Neues mehr zu entdecken. Aus heutiger Sicht ist das eine abwegige Vorstellung.“ Wachsmann bedient sich nicht nur der immensen Forschungsliteratur, sondern auch bisher ungesichteter Akten sowie Erinnerungen der Lagerinsassen aus einer Zeit, „als die Ereignisse im Gedächtnis der Überlebenden noch ganz frisch waren und eher noch nicht überlagert von kollektiven Erinnerungen an die KL“, schreibt er. Dem Historiker geht es dabei auch um persönliche Schicksale: etwa um den polnischen Juden Moritz Choinowski, der Buchenwald, Auschwitz, Groß-Rosen und Dachau überlebte - und nach 2000 Tagen Lagerhaft, Zwangsarbeit, Hunger, Fleckfieber und Prügel frei kam. Etliche solcher Fälle beschreibt Wachsmann. Damit gibt er dem Lagerapparat viele Gesichter.

In den USA und in Großbritannien, wo Wachsmann seit 2005 als Professor für Neueste Geschichte am Londoner Birkbeck College lehrt, bekam sein Buch höchstes Lob. „KL“ ist eine Chronik des Grauens. Zwar hatten etwa die frühen Lager noch einen eher provisorischen Charakter, waren aber in keiner Weise harmlos. Häftlinge waren ständigen Übergriffen ausgesetzt. Das Ziel: die politischen Gegner zu brechen. Mit unter die Räder kamen Kleinkriminelle, Obdachlose, sogenannte Asoziale, Homosexuelle. Schon kurz nach Hitlers Machtergreifung verkündete SS-Chef Heinrich Himmler im März 1933 in Dachau offiziell die Eröffnung des „ersten Konzentrationslagers“.

Wachsmann stellt klar, worin sich Konzentrationslager wie Buchenwald und Vernichtungslager wie Auschwitz oder Treblinka voneinander unterscheiden. Und er zeigt, wie sich in der Frage der Lager die NSDAP-Machtstruktur weg von Hermann Göring hin zu Himmler verschob. Mitte der 30er-Jahre sind dann Konzentrationslager bereits gängige Waffen gegen gesellschaftliche Außenseiter. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges zeigt das System mit seinen 27 Stammlagern und Hunderten von Außenlagern seine ganze Dimension. Am Ende der Reihe steht Auschwitz, der Todeskomplex des Kommandanten Rudolf Höß, in dem die europäischen Juden, Sinti und Roma vernichtet wurden. „Die Konzentrationslager verkörperten den Geist des Nationalsozialismus wie keine andere Institution des Dritten Reiches“, schreibt Wachsmann. Anfang 1945 sind 700 000 Menschen in Lagern gefangen.

Heute erhalten Konzentrationslager oft einen metaphysischen Charakter: als ein Symbol des Bösen. Doch waren sie auch Orte, an denen Menschen gelebt und gearbeitet haben. Wachsmann schafft es, das Unbeschreibliche zu vergegenwärtigen und dabei das Pathos außen vor zu lassen.

Aber wie findet man dafür eine angemessene Sprache? Kurz nach der Befreiung des Lagers Buchenwald sagte ein US-Radioreporter: Für das meiste, was er gesehen und gehört habe, finde er keine Worte. Für Wachsmann ist das keine Option. „Würden wir Historiker verstummen“, schreibt er, „überließe man binnen kurzem die Geschichte der Lager größtenteils den Händen von Spinnern, Dilettanten und Leugnern.“

Nikolaus Wachsmann: KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Siedler Verlag, Berlin. 992 Seiten, 39,99 Euro.