Von Claudia Kornmeier





Wer bin ich? Um diese Frage zu beantworten, schickt der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic seine Helden erneut auf eine potenziell tödliche Expedition. In seinem neuen Buch „Der Jonas-Komplex“ durchqueren Jonas und Marie gemeinsam die Antarktis, nachdem Jonas im Vorgängerroman „Das Größere Wunder“ alleine den Mount Everest erklommen hat. Und wieder sind die beiden auf der Suche nach sich selbst und denen, die sie sein wollen.

In dem neuen Buch erzählt Glavinic aber nicht nur die Geschichte dieses Paares. Parallel belebt der Autor einen anderen alten Bekannten wieder: den namenlosen Schriftsteller aus seinem Roman „Das bin doch ich“ von 2007. Und der gibt gleich zu Beginn vor, worum es auf den folgenden rund 750 Seiten gehen wird: „Wer wir sind, wissen wir nicht. Beim letzten Durchzählen kam ich auf mindestens drei Personen, die jeder von uns ist. Erstens die, die er ist, zweitens die, die er zu sein glaubt, und drittens die, für die ihn die anderen halten sollen.“ Das Leben des Schriftstellers ist bestimmt vom exzessiven Drogen- und Alkoholkonsum. Außerdem wachen regelmäßig Frauen in seiner Wohnung auf, die er nicht kennt oder von denen er nicht weiß, wie sie dort hin gekommen sind. Er erträgt die Gesellschaft anderer Menschen schlecht; kämpft darum, sein Leben in den Griff zu bekommen; gibt den neurotischen Kinderhasser. Gleichzeitig sehnt er sich nach der Nähe zum eigenen Kind, das bei der Mutter lebt.

Trostlose Jugend

Glavinic erzählt dieses Mal auch von der Kindheit des Schriftstellers - wie dieser in einer trostlosen Umgebung aufwächst und versucht, mit Schachspielen der Wirklichkeit zu entfliehen. Parallelen zur Biografie des 1972 in Graz geborenen Autors lassen sich mühelos finden, sind aber literarisch ohne Belang.

Im Vorgängerroman bestieg Jonas nach der Trennung von seiner großen Liebe Marie den höchsten Berg der Welt. Für den „Jonas-Komplex“ muss man „Das Größere Wunder“ allerdings nicht gelesen haben. In kurzen Rückblicken erzählt Glavinic, was zuvor geschah.

Zwischendurch ist das neue Buch einfach nur sehr lustig. Etwa wenn der Schriftsteller bei der ano­nymen Kokain-Beratung als seinen Namen Graf Zeppelin angibt - und deshalb von der humorlosen Ärztin darauf hingewiesen wird, dass Österreich den Adel 1918 abgeschafft habe. Vom Psychologen bekommt er den Rat, nur noch zweimal statt achtmal die Woche zu koksen.

Momente, die jeder kennt

Lesenswert ist der Roman allein schon wegen der wunderbaren Beschreibung einzelner Momente, die irgendwie jeder kennt: „Der Lift hat schlechte Laune“, schreibt Glavinic etwa, wenn der Aufzug grundlos in verschiedenen Stockwerken hält. Beim Einkauf im Supermarkt denkt der Schriftsteller im Roman an „leblose Produkthallen“ mit „Gute-Laune-Radio“. Die Anrufe zum Geburtstag will er als 13-jähriger Junge am liebsten gar nicht entgegennehmen. Es sagten „ohnehin alle dasselbe“.

Das Buch spielt 2015. Glavinic erinnert immer wieder kurz an die Ereignisse, die dieses Jahr prägten: den Terroranschlag auf die Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“, die Pegida-Aufmärsche, den Beginn der Flüchtlingskrise. Mit der Silvesternacht ist dann Schluss. 2015 hatte für den Schriftsteller im Roman mit gemischten Gefühlen begonnen: „Mir ist dieses Jahr schon jetzt nicht ganz geheuer“, denkt er beim Aufwachen am Neujahrsmorgen. Am Silvesterabend ist er dagegen optimistisch: „Ich bin fast glücklich.“ Und auch Jonas und Marie finden eine Antwort.

Thomas Glavinic: Der Jonas-Komplex. S. Fischer Verlag, Frankfurt. 752 Seiten, 24,99 Euro.