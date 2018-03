Anzeige

(dpa) - Als ein Mitarbeiter eines Wettbüros im irischen Galway erschossen aufgefunden wird, hat der Fall für die Polizistin Grace O‘Malley eine pikante Note. Denn der Besitzer des Wettgeschäfts ist der Bruder ihres Kollegen Rory Coyne. Die Beamten stoßen auf das dichte Netzwerk einer Wettmafia, die nicht nur in Irland, sondern in der ganzen Welt aktiv ist. Hannah O‘Briens neuer Krimi „Irisches Roulette“ (Deutscher Taschenbuch Verlag, 416 Seiten, 9,95 Euro) besticht durch die liebevolle Beschreibung von Land und Leuten im Westen Irlands. Als Kriminalroman fällt das Urteil jedoch nicht so gut aus. Die Handlung ist weit gestreut, und die Zusammenhänge werden recht ausschweifend erzählt. Spannung kommt so kaum auf. Bedauerlich, denn mit einer strafferen Handlungsführung hätte es ein ausgezeichneter Roman werden können.