Anzeige

(red) - Der Preis der deutschen Schallplattenkritik ist in Deutschland die einzige unabhängige Auszeichnung für Tonträger. Auf ihrer neuen Bestenliste empfehlen die Juroren folgende Aufnahmen. In Klammern ist jeweils der Vertrieb angegeben, sofern er vom Label abweicht.

DVD-Produktionen

Satiesfictions - Promenades with Erik Satie. Film von Anne-Kathrin Peitz und Youlian Tabakov. Accentus ACC 20312 (harmonia mundi).

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes. Amel Brahim-Djelloul, Benoît Arnould u.a. Les Talens Lyriques, Christophe Rousset. Alpha ALP 710 (Note 1).

Oper

Félicien David: Herculanum. Véronique Gens, Karine Deshayes, Edgaras Montvidas u.a. Flemish Radio Choir, Brussels Philharmonic, Hervé Niquet. Zwei CDs. Ediciones Singulares ES 1020 (Note 1).

Orchestermusik

Dmitri Schostakowitsch: Symphonie Nr. 10. Boston Symphony Orchestra, Andris Nelsons. DG 479 50592 (Universal).

Witold Lutoslawski: Klavierkonzert, Symphonie Nr. 2. Krystian Zimerman, Klavier. Berliner Philharmoniker, Simon Rattle. DG 479 45185 (Universal).

Kammermusik

Grazyna Bacewicz: Streichquartette Nr. 1, 3, 6 und 7. Lutoslawski Quartet. Naxos 8.572806.

Tasteninstrumente

Claude Debussy: Klavierwerke zu vier Händen.Reynaldo Hahn: Le ruban dénoué. Pour bercer un convalescent. Klavierduo Yaara Tal und Andreas Groethuysen. Sony 88875108322.

Ludwig van Beethoven: Orgelwerke. Maria-Magdalena Kaczor. Aeolus AE 11111 (Note 1).

Chorwerke

Johann Sebastian Bach: Messe in h-moll. Carolyn Sampson, Anke Vondung, Daniel Johannsen, Tobias Berndt. Gächinger Kantorei Stuttgart, Freiburger Barockorchester, Hans-Christoph Rademann. Zwei CDs, Carus 83.314. Mit Zusatz-DVD: Carus 83.315 (Note 1).

Alte Musik

Orlando de Lassus: Missa super Dixit Joseph. Motetten. Cinquecento. Hyperion CDA 68064 (Note 1).

Lied

„Morgen!“ Lieder von Brahms, Schumann, Reger und Strauss. Michaela Schuster, Markus Schlemmer (Klavier). Oehms Classics OC 1833 (Naxos).

Historische Aufnahmen

Ferenc Fricsay: Sämtliche Aufnahmen auf Deutsche Grammophon. Vol. 2: Opern und Chorwerke. 38 CDs, DG 479 46410 (Universal).

Zeitgenössische Musik

György Kurtág: Kafka-Fragmente. Caroline Melzer (Sopran), Nurit Stark (Violine). Hybrid-SACD, BIS-2175 (Klassik Center).

Jazz

Oscar Peterson: Exclusively For My Friends. Acht CDs, MPS 0210325 MSW (Edel).

Irène Schweizer und Han Bennink: Welcome Back. Intakt INT 254 (harmonia mundi).

Folk und ethnische Musik

Jens Kommnick: Redwood. Siúnta Music SM 2207.

A Filetta: Castelli. World Village WV 479097 (harmonia mundi).

Liedermacher

Konstantin Wecker: Ohne Warum. Sturm & Klang S&K 6415880 (Alive).

Alternative

Sleaford Mods: Key Markets. Harbinger Sound 00084942 (Cargo).

Hard & Heavy

Dead Lord: Heads Held High. Century Media 9985852 (Sony).

Club & Dance

Hunee: Hunch Music. Rush Hour RHM 016 CD (Groove Attack).

R&B, Soul & HipHop

Dr. Dre: Compton - A Soundtrack. Interscope 4753634 (Universal).

Blues

John Mayall: Find A Way To Care. Forty Below Records FBR 011 (H’ART).

Hörbuch

Ilija Trojanow: Macht und Widerstand. Sprecher: Ulrich Pleitgen, Thomas Thieme und Ilija Trojanow. Neun CDs, Argon ISBN 978-3-8398-1431-4.

Kinder- und Jugendaufnahmen

David Solomons: Mein Bruder ist ein Superheld. Sprecher: Martin Baltscheit. Silberfisch ISBN 978-3-86742-277-2 (Hörbuch Hamburg).

www.schallplattenkritik.de