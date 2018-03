Anzeige

(red) - Der Preis der deutschen Schallplattenkritik ist in Deutschland die einzige unabhängige Auszeichnung für Tonträger. Auf der aktuellen Bestenliste zeichnen die Juroren die folgenden Aufnahmen aus. In Klammern ist jeweils der Vertrieb genannt, sofern er vom Label abweicht.

DVD-Video-Produktionen

Richard Strauss: Elektra. Evelyn Herlitzius, Adrianne Pieczonka, Waltraud Meier, Mikhail Petrenko. Orchestre de Paris. Musikalische Leitung: Esa-Pekka Salonen. Regie: Patrice Chéreau. DVD / Blu-ray, BelAir

Classiques BAC 110 / BAC 410 (Harmonia Mundi).

Paths Through The Labyrinth - The Composer Krzysztof Penderecki. Ein Film von Anna Schmidt. DVD / Blu-ray, C Major 715408 / 715504 (Naxos).

Oper

Georg Friedrich Händel: Orlando. Bejun Mehta, Sophie Karthäuser, Kristina Hammarström u.a. B’Rock Orchestra, René Jacobs. Zwei CDs. Archiv Produktion 4792199 (Universal).

Orchestermusik und Konzerte

Gustav Mahler: Symphonie Nr. 1. Hamburger Fassung von 1893. NDR Sinfonieorchester, Thomas Hengelbrock. Sony 888 430 505 42.

Franz Xaver Scharwenka: Die Klavierkonzerte. Alexander Markovich, Klavier. Estonian National Symphony Orchestra, Neeme Järvi. Zwei CDs, Chandos 10814 (Note 1).

Kammermusik

Joseph Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (Fassung für Streichquartett). Cuarteto Casals. Harmonia Mundi HMC 902162.

Tasteninstrumente

Franz Schubert: Klaviersonaten G-Dur D 894 und A-Dur D 959. Evgeni Koroliov. Tacet 979 (Musikvertrieb Johannes Gebhardt).

Ferdinando Richardson: Sämtliche Werke für Cembalo. Glen Wilson. Naxos 8.572997.

Chorwerke

„America“. Chorwerke von Aaron Copland, Steve Reich, John Cage, Morton Feldman, Leonard Bernstein und Samuel Barber. SWR Vokalensemble Stuttgart, Marcus Creed. Hänssler Classic 93.306 (Naxos).

Alte Musik

Die Schätze des Claude Le Jeune. Huelgas Ensemble, Paul van Nevel. Deutsche Harmonia Mundi DHM 88843022442 (Sony).

Lied

Richard Strauss: Lieder. Christiane Karg (Sopran), Malcolm Martineau (Klavier) und Felix Klieser (Horn). Berlin Classics 0300566 BC (Edel).

Historische Aufnahmen

Joseph Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze (Fassung für Streichquartett). Griller Quartet. Dutton CDBP 9739 (Harmonia Mundi).

Zeitgenössische Musik

„Liebeslieder“. Dem ensemble recherche gewidmet von Hans Abrahamsen, Carola Bauckholt, Chaya Czernowin, Lucia Ronchetti, Johannes Maria Staud, Jörg Widmann u.a. Zwei CDs. Wergo WER 6792 2 (New Arts International).

Grenzgänge

Paul Brody’s Sadawi: Hinter allen Worten. Enja yellowbird yeb 7737 (Soulfood).

Jazz

Sonny Rollins: Road Shows Vol. 3. Okeh 888 430 499 82 (Sony).

Ingrid Laubrock Octet: Zürich Concert - SWR New Jazz Meeting. Intakt 221-2014 (Harmonia Mundi).

Pop

The Black Keys: Turn Blue. Nonesuch 7559795554 (Warner).

Independent

Eno and Hyde: Someday World. Warp WARP CD249X (Rough Trade).

Nu & Extreme

Fatima Al Qadiri: Asiatisch. Hyperdub 00070290 (Cargo).

Black Music

Fatima: Yellow Memories. Eglo EGLO36CD (Groove Attack).

Blues

Thorbjørn Risager & The Black Tornado: Too Many Roads. Ruf Records Ruf 1200 (in-akustik).

Lieder und Songs

Kalüün: Spöören. Eigenverlag ( www.kaluun.de).

Folklore und Weltmusik

„Looking Into You“. Diverse - A Tribute To Jackson Browne. Music Road Records MRR CD 018 (Rough Trade).

Susheela Raman: Queen Between. World Village WVF 479093 (Harmonia Mundi).

Traditionelle ethnische Musik

Mohammad Motamedi: Iran Classical Singing. Ocora Radio France OCR 560257 (Harmonia Mundi).

Hörbuch

Qualitätskontrolle oder Warum ich die Räuspertaste nicht drücken werde! Hörspiel von Helgard Haug und Daniel Wetzel (Rimini Protokoll). Sprecher: Maria-Cristina Hallwachs, Admir Dzinic, Detlef Glätze u.a. Hörspielpark (WDR). ISBN 978-3-941998-64-3.

Kinder- und Jugendaufnahmen

David Almond: Der Junge, der mit den Piranhas schwamm. Sprecher: Jörg Pohl. Drei CDs. Hörcompany. ISBN 978-3-942587-72-3.

www.schallplattenkritik.de