

Von Markus Bleistein





Der in London lehrende Historiker Peter Longerich hat vor gut zwei Jahren mit einer sensationellen Biographie über den SS-Reichsführer Heinrich Himmler von sich reden gemacht. Wer mit ähnlichen Erwartungen an die Biographie über Joseph Goebbels herangeht, wird ein wenig enttäuscht. Was Longerich bei Himmler gelingt, nämlich in analytischen Kapiteln biographische Stränge des SS-Monsters freizulegen, ist bei Goebbels nur in Ansätzen vorhanden. Die monumentale, über 900 Seiten umfassende Biographie gerät zu chronologisch, enthält zu viele Wiederholungen und ist deshalb teilweise etwas ermüdend zu lesen. Nun wird man Longerich zugute halten müssen, dass es über Goebbels mehrere biographische und sogar psychoanalytische Untersuchungen gibt. Demgegenüber war Himmler vor Longerich noch nicht Inhalt ausführlicher historischer Forschungen geworden, was deshalb erstaunlich ist, da er eine der zentralen Organisatoren der Massenvernichtung des NS-Regimes war. Immerhin erhält, wer sich durch die 900 Seiten quält, ein ziemlich präzises Bild über Hitlers Propagandaminister: eine krude Figur von erheblicher Intelligenz, von einer schweren narzisstischen Störung lebenslang geplagt und mit einem pubertär wirkenden Verschleiß von Frauen. Abhängig vom permanenten Zuspruch seines vergötterten „Führers“, der ihn geschickt auf Distanz hält und genauso geschickt benutzt. Goebbels, und das ist interessant zu lesen, gehörte nie zum inneren Führungskreis Hitlers. Über wichtige Entscheidungen wurde er spät oder gar nicht informiert. Hitler brauchte die Inszenierungen von Goebbels, mehr nicht. Dazu passen die kindlich wirkenden Tagebuchnotizen von Goebbels, der stolz wie Oskar über intensive inhaltliche Gespräche mit Hitler protzt. Interessant sind ebenfalls die Einblicke in die bürokratischen Rempeleien der NS-Granden, die sich ihre jeweiligen Kompetenzen und Einflüsterungen beim „Führer“ neideten, selbst noch zu einem Zeitpunkt, als das Ende des „Dritten Reiches“ absehbar war. Dass er im Mai 1945 nicht nur Hitler in den Selbstmord folgte, sondern seine Frau Magda und seine sechs Kinder mit in den Tod riss, erscheint als der konsequente Schlusspunkt einer jahrzehntelangen ideologisch verblendeten Idealisierung und Selbstinszenierung.Peter Longerich: Goebbels Biographie. Peter Siedler Verlag, 912 Seiten, 39,99 Euro.