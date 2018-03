Anzeige

Von Petra Bail





Auf den ersten Blick scheinen die drei Romane aus dem Tübinger Konkursbuch-Verlag so gar nichts gemeinsam zu haben. Der Stuttgarter Arzt und Autor Udo Oskar Rabsch zeichnet in „Maria vom Schnee“ das Bild der inbrünstigen Suche nach einer verschwundenen Kellnerin auf der Schwäbischen Alb. Adrian Zinn spürt in „Gehen. Eine Episode“ der unerfüllten Altersliebe auf langen Spaziergängen um Tübingen herum nach. Der kanarische Autor Rafael Arozarena in „Marar í a“ das Unheil, das durch eine schöne Frau heraufbeschworen wird, die die Burschen ihres Dorfes auf Lanzarote verschmäht.

Beim Lesen fällt auf, dass die Stimmung und auch die Spannung in den Geschichten aus den kunstvollen Landschaftsschilderungen entstehen. Auf ein weiteres verbindendes Element wies Verlegerin Claudia Gehrke bei einer Lesung im Rahmen der Stuttgarter Buchwochen hin: den Wein. Im einen Roman ist er „Medizin“, im anderen Trostpflaster. Getrunken wird genügend.

Udo Oskar Rabsch legt wert darauf, dass sein Buch kein Krimi im herkömmlichen Sinn ist. Opfer und Täter sind beides gleichzeitig. Er schildert sehr poetisch das komplizierte Gesellschaftsgeflecht einer engen Dorfgemeinschaft im tiefen Winter 1955 auf der Schwäbischen Alb. Der Aufschwung ist spürbar, aber die Altlasten aus Kriegszeiten drücken. Plötzlich ist Maria weg, die Kellnerin vom Saalbau, „das daherglaufene Polackenkind“, die allen Männern den Kopf verdrehte. Mord in Dornstetten? Aus Teilen einer ­realen Landschaft schafft Rabsch ein fiktives Gebiet. Dornstetten soll anlog zu „Dorn im Fleisch“ stehen und ist tatsächlich Neuhausen auf den Fildern. Die Namen haben Bezüge, aber die geographische Lage entspringt der Phantasie. So führt die verschneite Landstraße nach Wendlingen, in der Nähe liegt Kirchheim, und auch die Ruine des Denkendorfer Klosters hat ihren Platz in dieser „verdächtig ruhigen Landschaft“.

Adrian Zinns eindringliche Romanerzählung „Gehen. Eine Episode“ lebt von der Stimmung der Kulturlandschaft rund um die Wurmlinger Kapelle. Das Manuskripts des Romans wurde Verlegerin Gehrke von einem Arzt übergeben. Es stammt von einem Patienten und ist die literarische Verarbeitung einer Depression in geschliffener Prosa. Ein Mann mit „ausgeleierter Seele“ beschreibt seinen Lebensüberdruss als „dunkel wie Moorwasser, dem jeder Sauerstoff fehlt“. Mit fotografischer Präzision setzt der Autor bei seinen morgendlichen Gängen Momentaufnahmen seiner Umgebung in poetisch-schöne Sätze um. „Der Klatschmohn im Gegenlicht wirkt ziemlich blass heute, wie mit reduzierter Farbsättigung wiedergegeben, die verwelkten Teile sind eher schmutzigweiß. Dem Licht fehlen Rotanteile.“ Während die Natur den Geist des Gehers erkenntnisreich beflügelt, reflektiert der Mann eine anfangs bezaubernde Altersliebe. Die Amour fou verändert ihn, funktioniert letztlich aber nicht.

Wind, Feuer, Sonne und die dramatisch-karge Vulkanlandschaft Lanzarotes prägen Rafael Arozarenas Roman „Marar í a“. Die Erzählung aus dem Dorf Fermés hat der kanarische Autor, der Ende Oktober 86-jährig verstarb, bereits vor Jahren niedergeschrieben. Das Buch wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt, verfilmt sowie für die Bühne bearbeitet und erscheint jetzt als Neuauflage im Konkursbuch Verlag. Die Heldin Marar í a teilt sich die Hauptrolle mit der eigenwilligen Natur, von der sich der Erzähler inspirieren ließ. Er schildert das entbehrungsreiche Leben der Menschen im armen Süden der Insel, dort, wo die sengende Sonne die Ebene rot leuchten lässt, „lodernd, wie Feuer“.

„Der Himmel verfärbte sich gelblich, beinfarben, und die Berge begannen schwarz zu werden“, als ein Mann in das einsame Bergdorf kommt, von dem die Menschen sagen, es sei verflucht, weil dort „Dinge geschehen“. Er erfährt die unheilvolle Geschichte der jungen, schönen Frau, die nur Männer aus der Fremde erhörte. Der Ich-Erzähler stößt auf ein düsteres Geheimnis um das Leben und Scheitern einer unkonventionellen Frau in einer verschworenen Dorfgemeinschaft, wobei die Befindlichkeit der Menschen und der Ausdruck der schroffen Natur einander bedingen.

Udo Oskar Rabsch: Maria vom Schnee. Konkursbuch Verlag, Tübingen. 448 Seiten, 17,90 Euro.

Adrian Zinn: Gehen. Eine Episode. Konkursbuch Verlag, Tübingen. 256 Seiten, 14,90 Euro.

Rafael Arozarena: Marar í a. Konkursbuch Verlag, Tübingen. 256 Seiten, 12,90 Euro.