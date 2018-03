Anzeige

Von Petra Bail





Eigentlich sind sie alle Helden. Aber Marek, der Ich-Erzähler in Alina Bronskys jüngstem Roman, ist der Superheld. Ihn hat’s von allen, die sich im Meditationsraum eines Familienbildungszentrums zum „Krüppel-Casting“ treffen, am schlimmsten erwischt. Der 17-Jährige hat vor einem Jahr sein Gesicht verloren. Ein Rottweiler biss es ihm weg, als er sich schützend vor seine Freundin stellte. Seither fühlt er sich wie „eine Knoblauchzehe auf einer Ameisenstraße“. Die Leute machen einen Bogen um ihn, mit dem Ziel, „möglichst unbeschadet und mit maximalem Abstand an mir vorbeizukommen“. Die anderen fünf begegnen ihrem tragischen Schicksal ähnlich schnoddrig. Ein zum Weinen schönes Mädchen, das aussieht wie „Schneewittchen im Rollstuhl“, ein Langhaariger mit Beinprothese, ein schwammiges, teigiges „Etwas“ mit rötlichem Flaum, dessen Organe sich wegen einer Autoimmunerkrankung zersetzen, eine psychotische Tunte mit nervösem Blick und ein arroganter, blinder Schönling sollen in der Selbsthilfegruppe herausfinden, was sie trotz unterschiedlicher Behinderung verbindet. Die Krux dabei ist, dass bis auf eine Ausnahme alle von ihren Eltern gelinkt wurden. Der eine glaubt in einen Chinesisch-Crash-Kurs zu gehen, der andere in eine Privatgruppe für ein externes Abitur. Entsprechend willig sind die Teilnehmer, dem alleinunterhaltenden „Guru“, einem mittelmäßig talentierten Sozialarbeiter, zu folgen.

Ohne Schon- und Mitleidston

Doch gleich zu Beginn von „Nenn mich einfach Superheld“ entwickelt sich eine faszinierende Dynamik innerhalb dieser ungleichen Seilschaft, die trotz aller Unterschiede die rettende Notwendigkeit dieses kurzen gemeinsamen Erlebens als Chance begreift. Dabei findet Bronsky eine nüchterne, oft kalte Sprache, diametral entgegengesetzt dem Schon- und Mitleidston, wie er oft angeschlagen wird, wenn es um Behinderte geht. Mit atemberaubender Direktheit lässt sie das schwer gebeutelte Personal Verständnis füreinander finden und zu der Erkenntnis gelangen: Was ist schon normal?

Die Dialoge sind sarkastisch bis zynisch und haben mit ihrem Esprit einen bisweilen fast kabarettistischen Anklang. Dann wieder sind die Schilderungen berührend-poetisch, etwa wenn es um Mareks Einsamkeit seit 389 Tagen geht, „eine Zeit irgendwo zwischen einem Wimpernschlag und der Unendlichkeit“. Bronsky durchleuchtet die seelische Tiefe ihres Hauptdarstellers mit schwarzem Humor, geistreich und wirklichkeitsnah, ohne Pathos. Trotz allem Leid, das hinter den Einzelschicksalen steckt, ist dies ein positiv gestimmter Roman. Er liest sich flott, ist mit soghafter Wirkung traurig, komisch und schonungslos zugleich.

Die Ironie der Jugendlichen schafft Distanz. Beispielsweise wenn Marek die entsetzten Reaktionen auf sein Aussehen beschreibt, etwa die eines Kellners: „Sein Mund öffnete sich zu einem lautlosen Schrei, aber an der Rundung stimmte etwas nicht. Lippen- und Zungenschwäche, dachte ich. Hätte als Kind zum Logopäden gehen müssen. Bestimmt nuschelt er jetzt.“ Und vom kleinen Halbbruder heißt es: „Mit der Mimik spielte er das berühmte Gemälde von Edvard Munch nach.“

Erotik und ein Todesfall

Man mag das Buch nicht zuklappen bis man weiß, wie die Geschichte endet, die einiges an Spannung zu bieten hat. Es gibt erotische und amouröse Verwicklungen und einen Todesfall. Marek, mühsam von den Ärzten zusammengeflickt, verreist für eine Woche mit seiner Gruppe in die mecklenburgische Provinz. Das allein ist schon ein Abenteuer. Mittendrin stürzt Mareks Vater, der mit dem Ex-Au-Pair-Mädchen eine neue Familie gegründet hat, zu Tode. Marek samt seiner Mutter, der geschiedenen Scheidungsanwältin mit zehn Jahre jüngerem Liebhaber, eilen der so hilflosen wie erotisch aufgeschlossenen jungen Witwe zur Seite. Zur abgedrehten Beerdigungsfeier wird die ukrainische Schwiegermutter eingeflogen, und auch die Selbsthilfegruppe rückt an. Die Ereignisse überschlagen sich, das Ende verblüfft nach dem theatralischen Fiasko.

Die frech-anrührenden Inszenierungen von Menschenschicksalen aus der Perspektive von Heranwachsenden sind die Stärke der russischstämmigen Autorin. Darin erinnert sie an Wolfgang Herrndorfs „Tschick“. Auch Bronskys Protagonisten verhalten sich nie so, wie man es von ihnen erwartet. Das hat sie schon mit ihrem hochgelobten Debütroman „Scherbenpark“ bewiesen, in welchem die 17-jährige Sascha in einem Russen-Ghetto lebt und sich selbstbewusst und äußerst unorthodox in zwei Welten behauptet. Im Folgeroman „Die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche“ hat eine selbstherrliche Großmutter die ganze sowjetische Sippschaft im Würgegriff. Schräge Vögel, Helden mit kleinen Webfehlern oder großem Handicap: das sind die Figuren, denen Bronsky eine Stimme verleiht - klar und menschlich.

Alina Bronsky: Nenn mich einfach Superheld. Roman. Kiepenheuer & Witsch, 238 Seiten, 16,99 Euro.