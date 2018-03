Anzeige

Von Axel Knönagel





Kaum aus dem Gefängnis entlassen, ist John Dortmunder schon wieder im kriminellen Geschäft. Sein Schwager hat einen lukrativen Auftrag eingeholt. Ein wertvoller Edelstein soll aus einer New Yorker Ausstellung gestohlen und einem Mitarbeiter einer Botschaft übergeben werden. Was sich wie ein direkter Weg zu leicht verdientem Geld anhört, entpuppt sich in Donald E. Westlakes Roman „Fünf schräge Vögel“ als Quelle schier endloser Abenteuer und skurriler Situationen.

Anfangs scheint alles glatt zu gehen, und der Bande gelingt der Diebstahl. Aber schon bald wendet sich das Blatt. Kaum haben sie den Stein, ist er schon wieder weg. Um an die versprochene Prämie für den Smaragd zu kommen, müssen sie einen zweiten Plan ausarbeiten. Wieder gelingt er, und wieder scheitern die Fünf. Und noch einmal, und noch einmal. Ein Bekannter der Gangster kommentiert ironisch: „Ich habe schon von Gewohnheitsverbrechern gehört. Aber das hier scheint mir doch ein weltgeschichtlich einmaliges Gewohnheitsverbrechen zu sein.“

Immer ausgefeilter werden Dortmunders Pläne, immer aufwendiger ihre Umsetzung, immer abenteuerlicher die Aktionen. Geradezu aberwitzig wird der Einsatz des Quintetts in seinem Enthusiasmus und seiner Unbeholfenheit. Einen besonderen Reiz erhält der Roman durch sein Alter. Der 2008 gestorbene Westlake veröffentlichte das amerikanische Original 1970, die deutsche Übersetzung erschien erst jetzt. So spielt die Geschichte in einer Welt, in der sich moderne Technik hauptsächlich in schnellen Autos zeigte. Und das wichtigste Kommunikationsmittel war in Telefonzellen zu finden.

Westlake erzählt seine Geschichte geradeaus und mit einer Leichtigkeit, die der humoristischen Seite ausreichend Platz - im Gegensatz zu vielen modernen Krimis ohne Gewaltszenen oder psychologische Abgründe.

Filmfans könnte die Story übrigens bekannt vorkommen. 1972 diente Westlakes Roman als Vorlage für „Vier schräge Vögel“. Kein Geringerer als Robert Redford spielte in dem Streifen die Rolle des John Dortmunder.

Donald E. Westlake: Fünf schräge Vögel. Übersetzt von Tim Jung. Atrium Verlag, Zürich. 270 Seiten, 19,99 Euro.