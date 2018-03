Anzeige

Von Erwin Schwarz





Natürlich konnten sich die Musiker des Berliner Philharmonischen Orchesters auf den einfachsten aller Gedankengänge zurückziehen: Beet­hoven merkt ja nicht, dass Hitler und Goebbels zuhören. Aber diese Zuhörer brachten Geld in die leeren Kassen. Als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, befand sich das Orchester in einer katastrophalen finanziellen Lage. Der künstlerische Leiter Wilhelm Furtwängler wandte sich sogleich erfolgreich an Propagandaminister Joseph Goebbels mit der Bitte um Hilfe. Der erkannte sofort die Chance, das international bekannteste deutsche Orchester für seine Zwecke zu nutzen und sagte zu.

Zur Probe in SA-Uniform

Dann ging es Schlag auf Schlag. Schon im gleichen Jahr war vom „Reichsorchester“ die Rede. Memoranden wurden mit „Heil Hitler“ unterzeichnet. Etwas 20 Prozent der Musiker traten in die NSDAP ein (später übrigens 40 Prozent der Wiener Philharmoniker). Einzelne erschienen zur Probe in SA-Uniform, ab 1936 spielten keine jüdischen Musiker mehr im Orchester. Alle mehr als 100 Mitglieder der Berliner erhielten den Beamtenstatus und damit Existenzsicherheit.

Dem Wunsch des Propagandaministers, keine „problematischen Programme“ mehr zu spielen, konnte sich auch Furtwängler nach seinem einjährigen Aufbegehren wegen der Ablehnung Hindemiths durch die Nationalsozialisten nicht mehr entziehen. Sechs Komponisten beherrschten fortan das Feld und damit die Abonnements- und Sonderkonzerte: Beethoven, Brahms, Bruckner, Haydn, Mozart und Richard Strauß. In vielen Sonderkonzerten für die Hitlerjugend dominierte der halbkitschige Geschmack der Parteibonzen. Auftritte bei den Nürnberger Reichsparteitagen waren Pflicht. Harte Arbeit war selbstverständlich. In der Saison 1934/35 gab das „Reichsorchester“ 178 Konzerte, was umgerechnet 1,5 Dienste pro Tag bedeutete. Bis zum Kriegsende blieb das „Reichsorchester“ das wichtigste Propaganda-Instrument des Regimes mit Gastauftritten in den besetzten Gebieten, zunehmend auch in Fabriken. Noch in den letzten Kriegstagen gab es zwei Auftritte. Am 12. und 14. April 1945 spielte das Orchester im teilweise erhalten gebliebenen Beethovensaal „Tod und Verklärung“ von Richard Strauß und „Ein deutsches Requiem“ von Brahms. Am 30. April beging Hitler Selbstmord. Furtwängler hatte sich längst in die Schweiz abgesetzt.

Finanziell lohnte sich die Einstufung der Berliner als „Reichsorchester“. Die Subventionen kletterten von 469 000 Reichsmark 1934 auf zwei Millionen im Jahr 1943. Gehälter und Honorare verschlangen den Großteil. Das Monatssalär für einen normal bezahlten Musiker betrug etwa 600 RM, für die Konzertmeister 1000 RM. Als Solistenhonorare wurden für hochrangige Gäste wie Gieseking, Kempff oder Kulenkampff 1000 RM pro Auftritt bezahlt, für Edwin Fischer gar 1500 RM. Zum höchstbezahlten Berliner wurde Wilhelm Furtwängler, der es verstand, seine Einkünfte bis auf 210 000 Reichsmark im Jahr 1939 hochzutreiben. Längst ausgebrochen war mittlerweile in Berlin der Konkurrenzkampf zwischen der von Göring gestützten Staatskapelle unter Herbert von Karajan und dem „Reichsorchester“, das sich vor allem durch seine Auslandsreisen eine Vormachtstellung bewahrte. Auch während des Krieges gastierten die Berliner noch in Holland, Spanien, Italien, Ungarn, Rumänien, Polen, Skandinavien, der Schweiz und Portugal. Die Reiseprogramme spiegelten die ideologische Einflussnahme des Regimes wider.

Ende einer Ära

Schon am 26. Mai 1945 fand das erste Konzert des Berliner Philharmonischen Orchesters im Titania Palast in Steglitz statt. Auf dem Programm standen Mendelssohns Ouvertüre zu „Ein Sommernachts­traum“, deren Noten der Bibliothekar des Orchesters den Krieg über versteckt gehalten hatte, außerdem Mozarts Violinkonzert A-Dur und Tschaikowskys vierte Sinfonie. Dirigent war Leo Borchard, der von einem nervösen amerikanischen Soldaten im August erschossen wurde. Sergiu Celibidache folgte, Furtwängler kehrte bis zu seinem Tod 1954 zurück. Dann begann die Ära Karajan.

Es ist dem kanadischen Historiker Misha Aster zu danken, dass er die Beziehungen zwischen dem Berliner Philharmonischen Orchester und dem nationalsozialistischen Regime sorgfältig recherchiert und in seinem Buch festgehalten hat, dem die hier aufgeführten Fakten und Begebenheiten entnommen sind. Der Leser wird über ein dunkles Kapitel deutscher Kulturgeschichte informiert und blickt noch einmal in die Abgründe des Rassenwahns.

Misha Aster: Das Reichsorchester. Die Berliner Philharmoniker und der Nationalsozialismus. Siedler-Verlag, München, 400 Seiten, 21,95 Euro.