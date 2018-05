Anzeige

(dpa) - Im Mittelalter war die Nacht die „böse Tageszeit“. Sie gehörte Geistern und galt als Beweis für die Existenz der Hölle. Heute hat die Nacht ihren Schrecken verloren, sie hält aber noch manches Geheimnis bereit, wie Ernst Peter Fischer in seinem faszinierenden Buch „Durch die Nacht. Eine Naturgeschichte der Dunkelheit“ (Siedler Verlag, München, 240 Seiten, 22,99 Euro) zeigt. Der Heidelberger Wissenschaftshistoriker beleuchtet „die dunkle Seite unseres Lebens“ sowohl aus naturwissenschaftlicher als auch aus kulturhistorischer Perspektive. Dabei erfahren wir Erstaunliches: so etwa, dass der Himmel in der Nacht eigentlich farbig ist, nur für unsere Augen erscheint er tiefschwarz. Überraschend auch einige Erkenntnisse über die Geschichte des Schlafs. Ein sieben- oder achtstündiger Nachtschlaf war früher alles andere als normal. Vor der Industrialisierung schliefen die Menschen in zwei Phasen, zunächst einige Stunden am Abend, dann gingen sie ihren privaten Neigungen nach, bevor eine zweite Schlummerrunde folgte. Nach Ansicht Fischers ist dies wahrscheinlich sogar unser biologischer Schlafrhythmus.