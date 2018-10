Anzeige

Es gibt in den USA menschleere Regionen, in denen nur einige einsame Straßen ohne Abzweigmöglichkeiten die oftmals hunderte von Kilometern auseinander liegenden Siedlungen miteinander verbinden. Solche Highways findet man beispielsweise in der Wüste von Nevada, und dort lassen Joe Hill und Stephen King in ihrem Thriller „Vollgas“ eine Motorradgang von zehn Fahrern durch die Landschaft brettern. Ihren Lebensunterhalt bestreiten sie mit kleineren oder größeren Verbrechen, doch eines Tages ändert sich die Rollenverteilung drastisch, aus den Tätern werden Opfer: Ein ominöser Tanklaster beginnt, die Jäger zu jagen und nutzt dabei die Tatsache, dass nur eine Fahrbahn vorhanden ist. Alle Beteiligte sind trotz ihrer Beweglichkeit in einem eng begrenzten Raum gefangen, der kein Entkommen zulässt, und der unheimliche Trucker schaltet einen Motorradfahrer nach dem anderen aus.

Fast die gleiche Situation hatte Steven Spielberg in seinem frühen Geniestreich, dem gerade einmal 78-minütigen Spielfilm „Duell“ von 1971, eingefangen, der seinerseits auf einer Erzählung von Richard Mathesen beruht. Joe Hill (Pseudonym für Joe King) und sein Vater Stephen King haben fast 40 Jahre später die Grundidee in leicht veränderter Form wieder aufgegriffen und 2009 als Hommage an Mathesen innerhalb einer ihm gewidmeten Festschrift veröffentlicht.

Allerdings zeigen sich hier die literarischen Grenzen des Genres, weil die gedruckte Schilderung dem Handlungstempo häufig nicht folgen kann und das Kino im Kopf, das beim Lesen entstehen sollte, immer wieder ins Stottern gerät. Ein Bild sagt in solchen Fällen eben doch mehr als tausend Worte, und so schreien die aktionsreichen Szenen nach dem Film als adäquatem Medium. Jetzt ist die Übersetzung von „Vollgas“ - allerdings nur als Ebook - bei Heyne und parallel dazu die Hörbuchausgabe erschienen, die David Nathan mit großem Engagement liest. Georg Günther

Joe Hill und Stephen King: Vollgas. Thriller. Sprecher: David Nathan. Random House Audio. Zwei CDs, 94 Minuten (ungekürzte Lesung).

Im Grunde hatte man sich an der Versteigerung einer Buchhandlung in Wien nur halbherzig beteiligt - schließlich lebte Petra Hartlieb mit ihrer Familie glücklich in Hamburg. Außerdem war ohnehin nicht so viel Kapital vorhanden, und so traf der Zuschlag wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein. Da es sich gleichwohl um einen lange gehegten Traum handelte, brach man die sicheren Zelte ab und zog um. Die Renovierung und Einrichtung erwiesen sich als wesentlich schwieriger als gedacht, aber für die Eröffnung in der vorweihnachtlichen und damit umsatzstärksten Zeit reichte es trotzdem noch. Doch macht Petra nun auch unerwartete Erfahrungen. So hatte sie sich bisher dem linken politischen Spektrum zugerechnet, lernt jetzt aber als Unternehmerin mit Angestellten das Leben aus einer völlig anderen Perspektive kennen und muss einige bisher bestehende Ansichten ändern. Auch ein klar in Privat- und Berufssphäre getrennter Alltag besteht nicht mehr. Die autobiografische Erzählung über „Meine wundervolle Buchhandlung“ der gebürtigen Wienerin Petra Hartlieb ist von der Überzeugung geprägt, dass der Beruf des Buchhändlers einen fast missionarischen Charakter besitzt, und sie ist zugleich eine Liebeserklärung an eine traditionelle Betriebsform, die von der persönlichen Begegnung zwischen Kunden und Händler lebt. In Zeiten des Mausklickkaufs wirkt die Schilderung vom florierenden und allmählich expandierenden Ladengeschäft über weite Strecken fast paradiesisch, aber gegen Ende muss sich Hartlieb der mächtigen Internetkonkurrenz doch noch stellen. Sie nimmt den Kampf in einem leidenschaftlichen Plädoyer für den Kauf als Erlebniskultur auf, bei der nicht der Erwerb, sondern das Suchen und Finden im Vordergrund stehen.

Irene Kugler liest die Hörbuchausgabe mit warmem, dezent angedeutetem Wiener Tonfall und sorgt dadurch nicht nur für das angemessene Lokalkolorit, sondern unterstützt auf sympathische Weise Hartliebs Botschaft.Georg Günther

Petra Hartlieb: Meine wundervolle Buchhandlung. Sprecherin: Irene Kugler. Goya Lit. Drei CDs, 224 Minuten (autorisierte Audiofassung).