Von Franziska Früh





Vor 1990 war im Westen von der so genannten DDR die Rede, heute ist‘s die ehemalige DDR. Was war das für ein Land zwischen so genannt und ehemalig? Bastienne Voss, geboren 1968, von Beruf Schauspielerin und Kabarettistin, lässt autobiographisch Kindheit und Jugend in der DDR Revue passieren. Aufgewachsen bei ihren Großeltern - die Eltern waren beim Ballett, viel unterwegs und mit sich selbst beschäftigt - wurde sie vor allem von ihrem Großvater geprägt. Er, ehemals Häftling im KZ Sachsenhausen, war Kommunist und blieb es bis zu seinem Tod 1981: resistent gegen jegliche Kritik, ein Sturkopf, der sich in der Öffentlichkeit schon mal peinlich benahm. „Dreizehn Jahre lang fürchtete ich mich vor dem Tyrannen und Wundertäter, den ich abgöttisch liebte,“ schreibt die Autorin. Sie hat einen unsentimentalen, direkten Ton gefunden, um ihre Familiengeschichte zu erzählen. Ohne Betroffenheitsgestus erzählt eine Betroffene von den Wechselfällen des Lebens. Oder von Zwanghaftigkeit. Zum Beispiel kontrollierte ihr Großvater, wieviel Klopapier das Kind benutzte. Das Klopapier könnte ja ausgehen. Oder er legte ein Abflussrohr von der Klärgrube des selbstgebauten Familienbungalows in den benachbarten Bach, um die Abwassergebühren zu sparen. Durchweg bleibt die besondere, zwischen Zärtlichkeit und Angst schwankende Beziehung des Kindes zum Großvater spürbar - als Beispiel dafür, wie verschiedene Generationen mit ihrer jeweils gelebten Geschichte aufeinander prallen und dennoch den Alltag gemeinsam gestalten. Das ist spannend zu lesen, zumal die Autorin nie moralisiert oder denunzierend wird.

Kleines Land, große Mauer

David Ensikat, ebenfalls Jahrgang 1968 und heute Redakteur beim Berliner „Tagesspiegel“, beschreibt das Land, in dem er aufgewachsen ist, nicht als Roman, sondern als Bericht. In seinem Buch „Kleines Land, große Mauer“ erzählt er von der „DDR für alle, die (nicht) dabei waren“. Die Staatsform, die Diktatur, die Wahlen, die Wirtschaft, die Stasi, die Schule sind einige Themen der 17 Kapitel. Dazwischen setzt er schlaglichtartige Kurzportraits von Menschen, unbekannten wie berühmten - von Karl Marx bis ­Angela Merkel, von einem Flüchtling, einem Staatsfeind, einem Kapitalisten. Die Porträts machen das Buch lebendig.

Die DDR erscheint bei Ensikat wie „ein Land vor unserer Zeit“. Es klingt beinahe, als erzähle ein Großvater seinen Enkeln aus der Zeit der Pferdefuhrwerke. Ironische Distanz und Humor sind darstellerische Mittel - und bisweilen drängt sie die ­Realität geradezu auf. Etwa bei der Geschichte im Spielwarenladen, wo übermütige Jungs von einer Verkäuferin mittels Eintrag im Hausaufgabenheft gemaßregelt werden. Deutlich wird an dieser kleinen, aber aufschlussreichen Episode der Kontrollzwang von Kleinbürgern, ihr hilfloses Machtstreben und zugleich ihre Machtlosigkeit.

Nicht zuletzt stellt Ensikat der DDR eine Diagnose: Sie ging zugrunde an Zahlungsunfähigkeit mit akuter Ermüdung. An Ermüdung litten die DDR-Bürger, weil sie ewig Schlange stehen und endlosen Reden zuhören mussten, weil niemand mehr an etwas glaubte und man ständig gegen dieselben Mauern stieß.

Der Geschmack des Ostens

„Wurde jemals ein Land so komplett und freiwillig verlassen wie die DDR?“ So fragt die Journalistin Jutta Voigt in ihrem Buch „Der Geschmack des Ostens - Vom Essen, Trinken und Leben in der DDR“. Und wie schmeckte die DDR? Nach Gleichheit und Schnitzel mit Mischgemüse, nach Geborgenheit zwischen Schweinefleisch und Schnaps. Die DDR-Küche war abgeschirmt gegen fremde Einflüsse, es herrschte kalorienschwere deutsche Kochtradition mit Fleisch, Mehlschwitze, zerkochtem Gemüse und meistens Kartoffeln. Die DDR-Bürger mussten freilich auch bei Lebensmitteln ranschaffen und organisieren. Oft gab es nicht, was man wollte. Brot-Krise, Fleisch-Krise, Kaffee-Krise, Südfrüchte-Krise: Irgendwas fehlte immer - und Toastbrot zum Beispiel wurde im Zentralinstitut für Ernährung in Potsdam-Rehbrücke hergestellt. Das alles beschäftigte tatsächlich als Dauerthema die Regierung.

Jutta Voigt steigt tief in die Sittengeschichte der DDR ein. Sie erzählt von der Entwicklung der Ess- und Trinkkultur von den 50er- bis zu den 80er-Jahren, flicht eigene Lebenserfahrungen ein und erinnert an die Soljanka, die „Suppe des Sozialismus“, an Weihnachtswestpakete sowie die dazugehörigen Dankesbriefe. Westpakete, so meint die Autorin, hatten etwas Erotisches: Ihre bunten Schleifen aufzuknoten und durch ihr glänzendes Papier zu dringen glich dem Akt des Ausziehens vor dem Akt.

Für Voigt war die DDR auch eine Diktatur der Kellner. Und die ersten Pommes-Frites glichen einer Revolution. Beim Kauen der knusprigen Kartoffelstäbchen konnte man wunderbar träumen von Paris, Amerika und der ganzen weiten Welt.

Bastienne Voss: Drei Irre unterm Flachdach. Hoffmann und Campe, Hamburg. 238 Seiten, 16,95 Euro.

David Ensikat: Kleines Land, große Mauer. Piper Verlag, München. 207 Seiten, 16,90 Euro.

Jutta Voigt: Der Geschmack des ­Ostens. Kiepenheuer Verlag, Berlin. 214 Seiten, 16 Euro.