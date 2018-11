Anzeige

Was die Dylanologen wohl mit diesem Album anfangen werden? Also jene Experten, die jeden Ton, jede Textzeile von Bob Dylan auf Genialität untersuchen? Sie könnten am neuen Album ihres Helden wenig Freude haben. Denn „Shadows In The Night“ enthält kein einziges Wort aus der Feder des wichtigsten Singer-Songwriters der vergangenen 50 Jahre. Nicht einmal den knorrigen Country/Folk/Blues-Sound der vorausgegangenen Platten des inzwischen 73-Jährigen.

Es ist eine Platte mit zehn nostalgischen Balladen, die einst Frank Sinatra interpretierte - ein Sänger mit einer so makellosen Stimme, dass viele ihn nur „The Voice“ nennen. Makellos war Dylans nasaler, schnarrender Gesang nun gewiss nie, so dass seine Annäherung zumindest mutig ist. Dylan wäre aber nicht Dylan, wenn er dieses Album - eines der wenigen in seiner langen Kar­riere mit Coverversionen - lediglich als ironische Verbeugung verstehen würde. Er möchte Sinatra aufrichtig ehren und singt mit seiner zerfurchten Stimme so graziös, wie es ihm noch möglich ist. Und er führt die betagten Stücke mit seiner bewährten Band angemessen sentimental auf - ohne Sinatra-typische Streicher zwar, dafür mit feierlichen Bläsern und einer seufzenden Pedal-Steel-Gitarre (Donny Herron), die einigen Songs eine fast surreale, leicht kitschige Hawaii-Atmosphäre verleiht.

„Ich liebe diese Lieder, und daher bringe ich ihnen keinerlei Respektlosigkeit entgegen. Sie zu demolieren, wäre ein Sakrileg“, beschreibt Dylan in einem der wenigen aktuellen Interviews seine Begeisterung für die Sinatra-Songs (die freilich von anderen Komponisten wie Johnny Mercer oder Irving Berlin stammen).

Auch was die stimmlichen Unterschiede betrifft, könnte Dylan den Hut kaum tiefer ziehen: „Vergleicht mich etwa jemand mit Frank Sinatra? An ihn kommt niemand heran.“ Bei soviel Ehrfurcht klingen Klassiker wie „Stay With Me“ oder „The Night We Called It A Day“ in Dylans Interpretation so liebevoll, ja zärtlich, wie man es dem Sänger kaum noch zugetraut hätte.

Zurück zu den Dylanologen. Für sie dürfte das nur 35-minütige „Shadows In The Night“ kaum mehr als ein Zwischenschritt vor dem nächsten Meisterwerk von „His Bobness“ sein. Oder gar ein übler Fehltritt. Wer nicht ganz so auf vermeintlich echteren Dylan-Stoff fixiert ist, darf sich über eine hübsche kleine Platte freuen, seinem Idol gewidmet von einem großen Künstler. Und dieser wiederum darf sich auch mal etwas leichtere Muse gönnen.

