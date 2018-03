Anzeige

Von Peter Mohr





Der neue Roman des türkischen Literatur-Nobelpreisträgers Orhan Pamuk ist eigentlich ein alter. Der 31-jährige Autor hat dieses große Erzählwerk 1983 veröffent­licht, erstaunlicherweise passierte es die Schranken der Zensur in der damaligen türkischen Militärdiktatur. Das verwundert umso mehr, da Pamuk in diesem Frühwerk eine weitverzweigte Familiengeschichte und die instabile politische Situation des Landes erzählerisch miteinander verzahnt. Er führt die Leser ins Jahr 1980, in die Zeit kurz vor dem blutigen Militärputsch unter General Evren. Den äußeren Handlungsrahmen bildet das alljährliche Treffen von drei Geschwistern in einem verfallenen Haus am Marmarameer, das dem Sommerhaus der Familie Pamuk nicht unähnlich zu sein scheint. In diesem titelgemäß stillen Haus lebt die zumeist vor sich hin dösende Großmutter Fatma mit ihrem verkrüppelten Diener - eine über 90-jährige, verbitterte und herrschsüchtige Witwe.

Grundverschiedene Lebensentwürfe

Ihre drei Enkel haben höchst unterschiedliche Charaktere, und auch ihre Zukunftsträume sind absolut gegensätzlich: Die Soziologiestudentin Nilgün, die Iwan Turgenjew und die kommunistische Zeitung Cumhuriyet liest, wünscht sich für die Türkei eine Revolution von links; ihr jüngerer Bruder, der Gymnasiast Metin, sehnt sich nach einem völlig anderen Leben in den USA; und der Historiker Faruk, der älteste des Geschwistertrios, hat die Flucht in den Alkohol angetreten, da er über die Trennung von seiner Frau nicht hinwegkommt. Grundverschiedene Lebensentwürfe und Schicksale stehen damit auch auf dem großmütterlichen Prüfstand.

Pamuk erzählt seine opulente, in 32 Kapitel unterteilte Geschichte aus alternierenden Perspektiven, aus dem Blickwinkel von insgesamt vier Generationen. Am stärksten scheint dabei seine innere Anteilnahme für die Metin-Figur zu sein. Doch auch Fatmas längst verstorbener Ehemann, der Arzt Selahattin, trägt Wesenszüge des Autors. Der Mediziner hat sich früh aus seiner Praxis zurückgezogen und als introvertierter, nach und nach dem Alkohol verfallener Weltverbesserer über 30 Jahre an einer unvollendeten Enzyklopädie gearbeitet: „Ich schäme mich wegen gar nichts, wegen überhaupt nichts! Die erbärmlichen Ängste und Dogmen sind mir völlig egal: Über die ganzen Narrheiten und das Sünden- und Schuldgeschwätz des Orients bin ich nämlich hinaus.“

Blutige Konfrontationen

Tradition und Moderne, Aufbruch und Stillstand prallen in diesem Roman heftig und bisweilen auch blutig aufeinander. Die Studentin Nilgün wird von faschistischen Jugendlichen angegriffen, in deren Reihen sich mit dem einfältigen Hasan sogar ein entfernter Verwandter tummelt, und auch die Beziehung ihrer Großeltern Selahattin und Fatma war einst blutbefleckt. Fatma hat die beiden unehelichen Söhne ihres Mannes im Kindesalter brutal misshandelt. Eines der Opfer ist jener zwergwüchsige Recep - Fatmas ergebener Diener. Diese Geheimnisse lüftet Pamuk peu à peu. Mit all den entlarvten großen und kleinen „Sünden“ zerplatzen auch Sehnsüchte und Träume.

Mit diesem desillusionierenden Roman hat der heute 56-jährige Pamuk einst nicht nur viel Courage bewiesen, sondern sein großes künstlerisches Potenzial offenbart, ein beinahe einzigartiges Talent zur Polyphonie. Wer genau zwischen den Zeilen liest, der kann in diesem frühen Werk durchaus schon die Wurzeln von Pamuks späteren Welterfolgen „Rot ist mein Name“ und „Schnee“ finden. Umso ungeduldiger wartet man auf die deutsche Ausgabe seines noch unübersetzten Romanerstlings „Cevdet Bey ve Ogullar“ aus dem Jahr 1982.

Orhan Pamuk: Das Stille Haus. Roman. Aus dem Türkischen von Gerhard Meier. Carl Hanser Verlag, München, 368 Seiten, 24,90 Euro.