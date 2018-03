Anzeige

14 Jahre lang hat Thomas Mann im amerikanischen Exil verbracht, seit 1944 als amerikanischer Staatsbürger. Er sprach vom „Herzasthma des Exils“. Und doch nahm dieser deutsche Schriftsteller und Weltbürger auch in den USA eine einzigartige Stellung ein. Er repräsentierte für große Teile der amerikanischen Öffentlichkeit das „andere Deutschland“, das in scharfer Gegnerschaft zum Nationalsozialismus stand. Thomas Mann wurde gehört. Nicht nur in Deutschland während des Krieges, als er mit seinen Rundfunkansprachen seine Landsleute daran erinnerte, dass der Bombenhagel, der auf die deutschen Städte niederging, nur die gerechte Antwort auf die schändlichen Verbrechen des Regimes und seiner Gefolgschaft war.

Imponierender Faktenreichtum

Der in den USA lehrende Germanist Hans Rudolf Vaget hat nun den Versuch unternommen, das Leben und Wirken Thomas Manns in seinen amerikanischen Jahren 1938 bis 1952 darzustellen. Er schließt damit eine Lücke in der Mann-Biographik, gestützt auf die Ergebnisse langjähriger Forschungsarbeit, deren Faktenreichtum imponierend ist. Freilich ist der Autor zwar ein ausgewiesener Experte für Thomas Mann und sein Werk, aber kein Romanautor. Seine Sprache bleibt trocken, in der Formulierung gelegentlich auch umständlich. Aber das Urteil ist doch meistens klar und eindeutig.

Nie mehr zu den Deutschen gehen

Das politische und kulturelle Umfeld, in das sich Thomas Mann mit großen Schwierigkeiten einleben musste, hatte vor allem Bedeutung für seine spätere Haltung zu den Deutschen nach dem Krieg. In einer Tagebuchnotiz vom 30. März 1942 heißt es: „Zu den Deutschen geh‘ ich nimmermehr, auch wenn es noch zu meinen Lebzeiten physisch unbedenklich sein sollte.“ Dabei blieb es. Zwar hat Mann die beiden deutschen Staaten nach dem Krieg besucht, auch seine Vaterstadt Lübeck, mit der er sich bei dieser Gelegenheit aussöhnte. Aber seinen Wohnsitz nahm er in der Schweiz, in Kilchberg am Zürichsee, wo er die letzten Lebensjahre verbrachte.

Seine Landsleute haben ihm vieles übel genommen, vielleicht auch, weil er sich jeder Unterscheidung zwischen Nationalsozialisten und Deutschen im Allgemeinen widersetzte. Vaget nennt ihn den „wortmächtigsten Gegner Hitlers“ und verteidigt „seinen“ Thomas Mann im Streit mit den Autoren der sogenannten „inneren Emigration“, die ihm, wie etwa Frank Thieß, vorwarfen, die „deutsche Tragödie“ der Hitler-Herrschaft aus den „Logen- und Parterreplätzen“ des Auslands bequem und gefahrlos überlebt zu haben. Angesichts solcher Töne in dieser ersten großen Kontroverse nach Kriegsende blieb Mann vermutlich kaum etwas anderes übrig, als die Einladung Walter von Molos zur Rückkehr nach Deutschland auszuschlagen. Thomas Mann empfand sich wieder einmal als ein zu Unrecht „vaterlandsfeindlich Beschimpfter“.

Zutiefst verletzt

Allerdings neigte er in dieser Frage nicht zur Differenzierung. Er sah vieles nicht genauer, weil er selbst durch die vergangenen zwölf Jahre der Nazi-Zeit zutiefst verletzt war. Ob aber dieser große literarische Psychologe sich nicht auch entschiedener für die Psychologie der Täter und Mitläufer hätte interessieren müssen? Sein Biograph stellt sich diese Frage erst gar nicht. Was man durchaus bedauern kann.

Hans Rudolf Vaget: Thomas Mann, der Amerikaner. S. Fischer Verlag, 584 Seiten, 24,95 Euro.