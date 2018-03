Anzeige

(dpa) - Nach dem Tod seiner geliebten Frau wird Antonio da Silva von seiner Familie in ein Altersheim abgeschoben. Er quittiert die Kränkung zunächst mit eisigem Schweigen. Doch nach und nach entdeckt er in dem „Haus der glücklichen Alten“ und in dem gleichnamigen Roman des portugiesischen Autors Valter Hugo Mãe (Nagel & Kimche, München, 304 Seiten, 22,90 Euro) eine ganz eigene Welt voll verrückter, liebevoller und eigensinniger Menschen, die wunderbare Geschichten zu erzählen haben. Da ist etwa der fast hundertjährige Esteves, den der große Autor Fernando Pessoa in seinen Büchern verewigte. Dona Leopoldina schmückt ihr Zimmer mit einem Poster des peruanischen Fußballstars Teófilo Cubillas. Niemand weiß, dass sie einst eine unvergessene Liebesnacht mit ihm verbrachte. Die Begegnung mit den Mitbewohnern und ihren Geschichten bringt Antonio dazu, über seine eigene Vergangenheit neu nachzudenken. Selten wurde das Alter so poetisch, wahrhaftig und liebevoll dargestellt wie in diesem Buch eines gerade mal 41 Jahre alten Autors. Die deutsche Übersetzung stammt von Klaus Laabs und Ulrich Kunzmann.