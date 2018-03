Anzeige

(dpa) - Der australische Autor Peter Goldsworthy schildert in seinem neuen Roman „Nacht für drei Hunde“ (Deuticke Verlag, Wien, 352 Seiten, 21,50 Euro) in intensiver Sprache eine dramatische Dreiecksgeschichte. Der Psychiater Martin kehrt nach zehn Jahren in England mit seiner Frau Lucy nach Australien zurück. Er freut sich vor allem auf ein Wiedersehen mit seinem Jugendfreund Felix, doch dieser benimmt sich höchst unfreundlich. Als das Paar erfährt, dass er unheilbar krank ist, wird ihnen sein Benehmen klar. Wie unter Schock stimmen sie seinem Wunsch zu: Felix will seine letzte Zeit mit Lucy verbringen, mit ihr zu den Aborigines reisen, mit denen ihn eine unheilvolle Erinnerung verbindet. Zerfressen von Eifersucht muss Martin zusehen, wie ihm Lucy entgleitet.