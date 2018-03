Anzeige

Bereits die Erstausgabe der von den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm zusammengestellten „Kinder- und Hausmärchen“, die 1812 erschienen und danach durch neue Erzählungen mehrfach erweitert worden ist, enthielt mit „Die goldene Gans“ ein schönes Beispiel für die fantastischen, oftmals skurrile Züge annehmenden Beiträge. In dieser Geschichte spiegelt sich nicht nur das Gebot vom Geben, das seliger denn das Nehmen ist. Man kann das Märchen sogar als Parabel auf die kapitalistische Gesellschaft lesen, was einmal mehr zeigt, dass die vielschichtigen Märchen auch und vielleicht sogar besonders für Erwachsene eine lohnende Lektüre sind.

Von den drei Söhnen eines Bauern werden die beiden älteren als klug angesehen, weil sie zuerst auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, während dem Jüngsten egoistische Züge fehlen und er darum „Dummling“ genannt wird. Nachdem seine habgierigen Brüder beim Brennholzsammeln die Bitte eines alten Männleins nach etwas Essbarem zurückgewiesen haben, erleiden sie ein Missgeschick und müssen unverrichteter Dinge nach Hause zurückkehren. Nun geht der Dummling in den Wald, wo er ebenfalls auf das Männlein trifft und mit diesem sein Vesper teilt. Zum Dank erhält er eine goldene Gans, die auf seiner Wanderschaft überall Begehrlichkeiten weckt. Doch jeder, der die Hand nach einer der wertvollen Federn ausstreckt, bleibt daran kleben. Die allmählich entstehende Menschenkette gelangt in eine Stadt, wo ein König herrscht, der seine trübsinnige Tochter demjenigen zur Frau versprochen hat, der sie aufheitern kann. Beim Anblick des seltsamen Zuges bricht sie in schallendes Gelächter aus, doch bevor der Dummling Hochzeit feiern kann, muss er noch drei groteske Aufgaben lösen.

Für die Fassung als Hörbuch hat Ute Kleeberg den Text etwas ausgeschmückt, was dem Charakter eines ursprünglich mündlich überlieferten Märchens durchaus entspricht und wodurch die Geschichte hier sogar noch gewinnt. Die Verbindung von Matthias Brandts bedächtiger Lesung mit kurzen Sätzen aus kammermusikalischen Werken von Theodor Kirchner - stilistisch mit der Musik seines Freundes Johannes Brahms vergleichbar und eine durchaus lohnende Entdeckung - machen die Aufnahme zu einem großartigen Hörerlebnis. Georg Günther

Die goldene Gans. Ein Märchen von den Brüdern Grimm, neu erzählt von Ute Kleeberg. Sprecher: Matthias Brand. Musik: Theodor Kirchner. Edition Seeigel in Verbindung mit dem Südwestrundfunk. Eine CD, 55 ­Minuten.

Leonard Blum ist ein allseits beliebter Literaturwissenschaftler an der Universität Bonn. Der Mord an ihm bleibt deshalb zunächst völlig rätselhaft. Kurz darauf schlägt der Täter erneut zu, diesmal ist eine studentische Hilfskraft das Opfer. Da sich weiterhin kein Motiv erkennen lässt, tappt die Polizei im Dunkeln - oder sollte es der Mörder etwa speziell auf Akademiker abgesehen haben? Als es wenig später aber einen Mitarbeiter der Malteser trifft, der Essen auf Rädern ausfährt, scheidet dieser Verdacht aus, doch dafür findet man jetzt eine andere Gemeinsamkeit: Alle drei waren homosexuell, und schon bald hat der Serienmörder ein weiteres Opfer gefunden.

Auf „Spiegelschatten“, den neuen Thriller von Monika Feth, durfte man gespannt sein, weil die Autorin in den vergangenen Jahren vor allem mit einer fünfteiligen Folge von Jugendromanen großen Erfolg hatte, in denen die Hauptfigur Jette kurz vor und nach dem Abitur mit verschiedenen Verbrechen in ihrer nächsten Umgebung konfrontiert war. Jetzt taucht Jette nur noch in einem kurzen, für die Handlung unerheblichen Gastauftritt auf. Dafür ermittelt auf Seiten der Polizei der von früher schon bekannte Kommissar Bert Melzig, und als neue Figur wird Romy Berner eingeführt, eine Volontärin beim „Kölnjournal“. Wie zuvor Jette mischt sie sich in die Ermittlungen ein, zumal sie sich von der Mordserie persönlich betroffen fühlt: Ihr Zwillingsbruder, der in Bonn studiert, ist ebenfalls schwul und hat bereits eine Morddrohung erhalten.

Die Konstellation der handelnden Personen ähnelt also derjenigen der vorangegangenen Romane, und doch hat Feth durch die Entwicklung neuer Charaktere einem drohenden Stillstand beim Erfinden weiterer Geschichten vorgebeugt. Und obwohl sie ihrem Stil - der Schilderung aus wechselnden Perspektiven - treu geblieben ist, werden die Erwartungen nicht enttäuscht. Aufgrund dieser Erzählstruktur ist es naheliegend, die Hörbuchfassung wieder als inszenierte Lesung mit verschiedenen Sprechern zu präsentieren - auch dieses Mal ist das Ergebnis bestens gelungen. Georg Günther

Monika Feth: Spiegelschatten. Thriller. Gesprochen von Katja Danowski, Aleksander Radenkovič, Jürgen Uter und Jacob Weigert. Goya libre. Sechs CDs, 446 Minuten (autorisierte Audiofassung).

Almut Block ist eine depressive Kettenraucherin, und Gewaltfantasien sind ihr Hobby. Gerade hat die Einzelgängerin ihren Ruhestand angetreten und blickt nicht gerade optimistisch in die Zukunft. Doch dann trifft sie sich mit drei seelenverwandten Freundinnen aus früheren Tagen, die sich in der gleichen Situation befinden. Zusammen entwickeln sie einen vielversprechenden Plan: Obwohl sie es sich eigentlich nicht leisten können, suchen die vier ein teures Altersheim und hoffen, sich durch die Vortäuschung großer Gebrechlichkeit die zweite Pflegestufe zu ergaunern. Die damit verbundenen finanziellen Leistungen sollen ihre neue Heimstatt in einen staatlich geförderten Ferienaufenthalt verwandeln. Die Wahl fällt auf eine Seniorenresidenz, die von einer höheren Einstufung ebenfalls profitiert, und so ist der Direktor den vier Damen gern behilflich. Dass die Einrichtung gleichwohl kein Paradies sein würde, hatten die vier betrügerischen Ruheständlerinnen nicht erwartet. Der dortige Alltag entpuppt sich aber rasch als unerträglich, und der Umgang mit unerfahrenen Hilfskräften, sadistischen Oberschwestern und dementen Mitbewohnern stellt selbst so abgebrühte Naturen auf eine harte Probe.

Anita Augustin entwirft mit viel schwarzem Humor und einer gehörigen Portion Zynismus das schreckliche Bild von einer lustlos durchgeführten Betreuung. Neben der Wahl geeigneter Inkontinenz-Windeln beschreibt sie beispielsweise verschiedene Formen von Antidemenztraining (hier beschönigend „Creativworkshop“ genannt) - etwa das Identifizieren von fragmentarisch vorgegebenen Redewendungen. Eine geistreiche Teilnehmerin verdreht einen solchen Satz zu „Der Zwerg reinigt die Kittel“, was zugleich den skurrilen Titel des Buchs bildet.

Die Hörbuchfassung wird von Mechthild Großmann gelesen, bekannt als brummige Staatsanwältin aus den in Münster spielenden „Tatort“-Folgen. Ihr rauchgeschwängerter Kontra-Alt erweist sich als Idealbesetzung für die griesgrämige Almut, aus deren Blickwinkel die Geschichte erzählt wird. Georg Günther

Anita Augustin: Der Zwerg reinigt die Kittel. Roman. Sprecherin: Mechthild Großmann. Hörbuch Hamburg. Vier CDs, 310 Minuten (gekürzte Lesung).