Von Johannes von der Gathen





Sie gilt als Wunderkind der französischen Literatur: Marie NDiaye veröffentlichte bereits mit knapp 18 Jahren ihren ersten Roman. Geboren wurde sie 1967 in der Nähe von Orléans als Tochter einer Französin und eines Senegalesen. Nach dem frühen Debüt folgten zahlreiche Romane und Theaterstücke, 2009 gewann sie für „Drei starke Frauen“ den renommierten Prix Goncourt.

In ihrem neuen Roman „Ladivine“ entfaltet die Autorin, die seit einigen Jahren in Berlin lebt, ein verstörendes Psychogramm, das sich über vier Generationen erstreckt. Der Roman beginnt sehr kompakt mit der Beziehungsgeschichte einer alleinerziehenden farbigen Mutter, die sich als Putzfrau und Kindermädchen über Wasser hält, und ihrer einzigen Tochter Malinka, die sich für ihre Herkunft schämt und die eigene Mutter verleugnet. Selbst ihren Namen legt Malinka ab, nennt sich ab dem 16. Lebensjahr Clarissa. Ihrem zukünftigen Ehemann Richard sagt sie, dass ihre Mutter gestorben sei. Von Schuldkomplexen geplagt, besucht Clarissa einmal im Monat heimlich die verlassene Mutter, die sie früher oft nur „die Dienerin“ genannt hat: „Eine dunkle Blume ohne Lebensberechtigung.“

Es ist stark, wie Marie NDiaye mit großer erzählerischer Wucht bis in feinste psychologische Verästelungen hinein dieses von Schuld und Scham geprägte Verhältnis ausbreitet. Niemand kommt aus seiner Rolle heraus, jeder trägt eine Maske. Kafka lässt grüßen. Clarissas Ehe scheitert, und eine neue Beziehung führt zur Katastrophe.

Im zweiten Teil des Romans erzählt NDiaye die freudlose Ehegeschichte von Clarissas Tochter Ladivine, die mit ihrem deutschen Mann Marko und zwei Kindern in Berlin lebt. Schon als Baby hatte Ladivine - der Name bedeutet „die Göttliche“ - einen geheimnisvollen Kontakt zu einem Wolfshund. Die erwachsene Frau wird oft von Hunden heimgesucht, die ihr aber keine Furcht einjagen, sondern sie eher zu beschützen scheinen. Als die Familie während eines chaotisch verlaufenden Afrika-Urlaubs am Rande des Nervenzusammenbruchs steht, kommt Ladivine wiederum ein Hund zur Hilfe. Jetzt dominieren diffuse übernatürliche Mächte den Roman, statt psychologischem Scharfsinn regiert das Unnennbare, „die Fleischwerdung von Schatten“ - und leider bedient die Autorin nun auch etliche Klischees über den „dunklen Kontinent“ Afrika.

Insgesamt aber ist Marie NDiaye eine bewegende Darstellung psychischer und physischer Verstörung gelungen. Am Ende kehrt der Roman zum Ausgangspunkt zurück, zur alten, verlassenen Mutter, deren Vornamen wir erst ganz spät erfahren. Sie lebt seit vielen Jahren in Gesellschaft ihrer Porzellanfiguren. Sieht so etwa gar das Glück aus?

Marie NDiaye: Ladivine. Deutsch von Claudia Kalscheuer. Suhrkamp Verlag, Berlin. 445 Seiten, 22.95 Euro.