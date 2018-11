Anzeige

Von Wilfried Mommert





Der noch junge und abenteuerdurstige Ernst Jünger wollte eigentlich in Afrika ein gefährliches Leben führen. Stattdessen floh der 19-Jährige vor der verhassten Schule als Freiwilliger in den Ersten Weltkrieg und führte dabei Tagebuch bis zum Schluss. Diese 15 Kladden, in denen der mehrfach verwundete Frontsoldat fast täglich seine Eindrücke festhielt, bildeten teilweise die Grundlage für Jüngers 1920 veröffentlichtes und stilistisch bearbeitetes Buch „In Stahlgewittern. Aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers“. Jetzt sind die originalen Tagebuchnotizen von 1914 bis 1918, die sich seit 1995 im Marbacher Literaturarchiv befinden, erstmals als Buch veröffentlicht worden. Sie sind ein Wechselbad von schonungslosen, oft auch lakonischen Notizen über die Kriegsgräuel und vaterländisch-heroischen Bekenntnissen bis zum Schluss. Es bleibe, schreibt Jünger zuletzt, die „ehrenvolle Erinnerung an die herrlichste Armee, die je existiert und an den gewaltigsten Kampf, der je gefochten wurde“.

„Höhere Indianerspiele“

Thomas Mann meinte, Jünger habe sich in seinen Kriegsabenteuern in eine Welt des „höheren Indianerspiels“ hineingesteigert. Aber auch wenn Jünger, der später mit Drogen experimentierte, immer wieder Züge von Rausch, Kälte und Distanz zeigt, werfen seine Tagebuchaufzeichnungen doch auch einen ungeschminkten Blick auf die grausame Wirklichkeit. „Der Mensch ist unberechenbar. Im Umgang mit ihm muß man auf alles gefaßt sein“, resümiert der 23-Jährige.

Dazu gehört auch die Begegnung mit einem verwundet vor ihm liegenden englischen Soldaten, auf den Jünger mit der Pistole losstürmt: „Da hielt er mir flehend eine Karte entgegen. Ich erblickte ein Photo, auf dem eine Frau und mindestens ein halbes Dutzend Kinder waren. Ich freue mich jetzt doch, daß ich meine irrsinnige Wut bezwang und an ihm vorüberschritt.“ Das sind die berührendsten Momente in den Tagebüchern des Front­offiziers mitten in der Feuerwalze, die nur zu überstehen war „in einer Mischung von Gefühlen, hervorgerufen durch Aufregung, Blutdurst, Wut und Alkoholgenuß“. Jünger schildert immer wieder „Kolossalbesäufnisse“ mitten im Trommelfeuer, um dann die fliehenden „Tommys“ „wie die Hasen abzuschießen“.

Leichenfleddern gehört dazu

Auch das Fleddern der Leichen gehörte dazu. „Ich verbot es nicht, da ja die Sachen besser bei den Leuten aufgehoben sind, als daß sie verderben.“ Jünger selbst nahm einem Engländer mit einem Kopfschuss durchs Auge sein „wertvolles Zigarettenetui“ ab. Und wenn einer seiner Soldaten mal nicht nach vorne stürmen wollte mit der Begründung „Ich habe ja gar kein Gewehr“, antwortete Leutnant Jünger ungerührt: „Dann warten Sie bis einer totgeschossen wird!“ Immer wieder kommt die „landsknechthafte Gleichgültigkeit“ durch. Und doch notiert Jünger, der an der Front unter anderem Nietzsche und Rimbaud liest, schon im Juli 1915: „Was soll dieses Morden und immer wieder morden?“ Aber dann schreibt er wieder zackig: „Was fällt, das fällt, das ist preußisch.“ Heute klingt das eher nach unfreiwilliger Kommiss-Parodie, übertrumpft durch haudegenhaften Größenwahn. Wenn sich seine Leute „an den Offizier klammern“, schreibt Jünger allen Ernstes: „In solchen Momenten Führer sein mit klarem Kopfe, heißt der Gottähnlichkeit nahe sein. Wenige sind auserlesen.“ Und nur wenige haben die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs überlebt.

Ernst Jünger: Kriegstagebuch 1914-1918. Herausgegeben von Helmuth Kiesel. Verlag Klett-Cotta, Stutt­gart. 655 Seiten, 32,95 Euro.