„It Takes Two“ lautet ein Songtitel von Soulsänger Marvin Gaye, der vor dreißig Jahren vom eigenen Vater erschossen wurde. Diese Überschrift hat Siggi Loch, Chef des Jazz-Labels ACT, als Motto einer Reihe von Duo-Alben gewählt, die nun als Kompilation mit zwei CDs unter dem Titel „Duo Art: Creating Magic“ vorliegt. Sie umfasst verschiedene Duos von 1992, den Anfängen der Münchener Plattenfirma, bis heute.

Im Werk jedes großen Jazzmusikers dürfen Duo-Aufnahmen nicht fehlen. Aufnahmen, bei denen musikalische Fragen gestellt und Antworten gesucht werden, bei denen einer den anderen ins Freie begleitet, um sich in einem spannenden Wechselspiel von strukturierter Komposi­tion und spontaner Improvisation, von preisgegebener Verletzlichkeit und selbstbewusster Stärke auszutauschen und einander näher zu kommen. Im Verhältnis von Herr und Knecht gelingen solche Zwiegespräche nicht; sie müssen auch scheitern, wenn sie in vorgestanzten Mustern und schablonenhaften Klischees stecken bleiben.

Im vorliegenden Sammelwerk, das in knapp zwei Stunden 24 Titel bereit hält, begeistert die Offenheit, die Phantasie und die musikalische Könnerschaft der Künstler. Der holländische Pianist Jasper van’t Hof etwa trifft auf den US-Holzbläser Bob Malach, der wunderbar melodiös spielende Gitarrist Philip Catherine auf den in New York lebenden Bassisten Martin Wind, und den tödlich verunglückten Tastenkünstler Esbjörn Svensson erlebt man mit dem schwedischen Landsmann Nils Landgren an der Posaune. Die glockenklare Stimme der Südkoreanerin Youn Sun Nah wird von den warmen Gitarrenklängen eines Ulf Wakenius begleitet, Vokalistin Sidsel Endresen von Pianist Bugge Wesseltoft. Für ausgelassene Stimmung sorgt Jens Thomas am Klavier, der mit Trompeter Verneri Pohjola über „T.N.T.“ von AC/DC improvisiert, während die Jazzlegenden Heinz Sauer am Saxophon und Pianist Joachim Kühn sich Billie Holidays „Lover Man“ vorgenommen haben. Giacomo Puccinis leidenschaftliche Arie „O Mio Babbino Caro“ verjazzen die musikalischen Freunde Danilo Rea am Klavier und Flavio Boltro an der Trompete.

Es ist nicht möglich, in diesem Rahmen alle Duos zu nennen. Doch eines haben die Jazz-Dialoge alle gemeinsam: die Bereitschaft, dem jeweiligen Partner respektvoll zu begegnen und sich ihm zu öffnen, aber auch die unbändige Lust, Neues zu entdecken, zu schaffen. So entsteht Duo Art. Thomas Staiber

Duo Art: Creating Magic. Zwei CDs, ACT 6014-2.