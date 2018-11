So findet Ihr uns: Ihr habt den Instagram-Kanal der EZ bereits abonniert? Sehr gut, dann müsst Ihr nichts weiter tun und könnt direkt unter 2. weiterlesen! Wenn Ihr uns noch nicht folgt, findet Ihr uns unter @esslinger_zeitung.

Damit Ihr keinen Beitrag verpasst, könnt Ihr anschließend die Beitrags - und Story-Benachrichtigungen aktivieren. Klickt dazu auf der Accountseite des EZ-Kanals oben rechts auf das Menüsymbol mit den drei Punkten. Bei iPhones sind die Punkte waagerecht angeordnet, bei Android-Geräten senkrecht. Aus den nun verfügbaren Optionen wählt Ihr die Felder "Beitragsbenachrichtigungen aktivieren" und "Story-Benachrichtungen aktivieren" aus - fertig!

Das findet Ihr bei uns: Auf der Instagram-Seite der Eßlinger Zeitung findet Ihr einen bunten Themen-Mix aus Unterhaltung, Nachrichten und Events. Ihr werdet über alles informiert, was in Esslingen und der Region passiert! Mindestens dreimal pro Woche teilen wir Bilder, Videos und Stories aus Esslingen und der Region - von uns, vor allem aber von Euch, nämlich unseren Usern und Lesern.

Außerdem berichten wir auf Instagram von EZ-Events wie dem EZ-Handballpokal, dem EZ-Lauf oder über politische Themen wie Podiumsdiskussionen oder Foren im Vorfeld von Wahlen. In der Rubrik "Artikel" findet Ihr zudem die spannendsten und interessantesten Artikel des Tages Übersicht. Wenn es etwas Neues gibt, informieren wir Euch per Insta-Story oder in einem Beitrag. Die Texte lest Ihr dann hier auf unserer Website!