Funkelnde Eiskristalle, die an den kahlen Astspitzen hängen, kaum ein Blatt an den Zweigen und bei jedem Schritt knirschende Laute im Schnee. Ansonsten Stille. Ein Waldspaziergang im Winter ist ein besonderes Erlebnis. Es ist noch ruhiger als sonst, die Bewohner des Waldes scheinen zu schlafen. Doch tun sie das wirklich?

Bei Frost und Schnee bleiben tatsächlich nicht nur die Menschen am liebsten zuhause. Auch die Tiere im Wald schalten in der kalten Jahreszeit einen Gang zurück. Jede Tierart hat ihre eigene Überlebensstrategie. Frösche, Eidechsen und Insekten verfallen in eine Starre. Als wechselwarme Tiere passen sie ihre Körpertemperatur an die