OwenNebelwolken verhüllen an diesem Morgen die Burg Teck. Doch auf der anderen Seite des Städtchens Owen wirft die Sonne schon erste Strahlen auf die Pferde, die unterhalb des Bellerhofs grasen. Pensionspferde und schwäbischer Whisky sind die Standbeine des Aussiedlerhofs am Albtrauf. Thomas Dannenmann empfängt seinen Besucher in der Brennstube. Denn er lässt sich gerne „helfen“: von Menschen, die ein Faible für das bernsteinfarbene Getränk haben oder einfach einen Gutschein für den Kurs „Make your own Whisky“ geschenkt bekamen.

In dem niedrigen Raum ist es saunamäßig warm. Die erste Ladung Gerstenmaische brodelt schon in der kupfernen Brennblase.