Fast ohne Schnupfen oder Erkältung schaffen es Birgit Rapp und ihr Team im Obst- und Gemüseladen am Esslinger Kronenhof 5 durch die kalte Jahreszeit. „Wir trinken Säfte mit ganz viel Ingwer drin“, sagt Rapp. Seit 16 Jahren hält sie für ihre Kundschaft Säfte aus frischem Obst und Gemüse bereit. Früher habe man sich kaum vorstellen können, Orangensaft mit Spinat oder gar grünem Salat zu mixen. „Heute sind Obst- und Gemüsesäfte aber sehr gefragt.“

Mit so klangvollen Namen wie „Beete Bo“ oder „Knackige Karlotta“ machen die Säfte richtig Lust aufs Probieren. In einer Vitrine hat Rapp ihre speziellen Mischungen in Glaskannen drapiert. Im Winter machen