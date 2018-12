Plochingen „Na klar, da machen wir eine schnelle Weihnachtstorte!“, sagt Diana Wyrich spontan auf die Anfrage nach Weihnachtsgebäck, das flott und ohne großen Aufwand zu machen ist. Schnelle Torte? Das klingt nach einem Widerspruch in sich. Die Pressevertreterin ist skeptisch und stellt sich vorsichtshalber auf einen langen Nachmittag ein.

„Mein Backprinzip ist: kurz und schmerzlos“, stellt Diana Wyrich der gemeinsamen Backaktion voran. Das Geheimnis liege in guten Zutaten und gutem „Werkzeug“. Bei beidem sitzt sie als Inhaberin von Dianas Backstübchen in Plochingen an der Quelle. Der Einstieg in unsere Weihnachtstorte ist aber ganz klassisch und