LudwigsburgZarte Blütenblätter einer Orchidee hat Stefan Scholpp auf eine Vase gepinselt. Auf der weißen Wölbung sprießt eine lila-pinkfarbene Blüte. Filigran sind die feinen Fäserchen der Pflanze gezeichnet. Leicht wellen sich grüne Blätter. „Blumen sind meine liebsten Motive“, verrät der Porzellanmaler, der 30 Jahre lang in der Ludwigsburger Porzellan-Manufaktur (siehe Kasten) gearbeitet hat. Da war die Blumenmalerei sein Schwerpunkt. Nach einigen Semestern Studium an der Freien Kunstschule Stuttgart nahm er das Angebot der Manufaktur gerne an, die ihren Sitz im Barockschloss hatte. Als das Traditionsunternehmen 2016 Insolvenz anmelden musste, machte