In einen dünnen, weißen Schutzoverall gehüllt steht Yesim Erdem in ihrer Werkstatt im Esslinger Stadtteil Hohenkreuz. Bevor sie eine der Kalebassen mit einem feinen Bohrer bearbeitet, legt sie sich noch einen Mundschutz an und setzt eine Schutzbrille auf. „Diese Montur trage ich immer, wenn ich hier arbeite“, sagt die 42-Jährige, die in Schramberg geboren und aufgewachsen ist. „Das ist ein sehr staubiges Geschäft und der Feinstaub verteilt sich hier überall in der Werkstatt.“ Schließlich ähnelt die Hülle eines ausgewachsenen und getrockneten Flaschenkürbis der Struktur von