Für die Husarenkrapferl braucht man: 170 Gramm Mehl, 70 Gramm Puderzucker, 2 Eigelb, 140 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Hagebuttenkonfitüre. So wird’s gemacht: Backofen auf 160 Grad (Umluft) vorheizen. Backbleche mit Backpapier belegen. Mehl, Puderzucker, Eigelb und Butter rasch zu einem glatten Mürbeteig verkneten. Daraus Kugeln von etwa 2 Zentimeter formen, aufs Backblech setzen und mit dem Stil eines Rührlöffels eine Mulde in die Kugel drücken. Die Mulde mit Hagebuttenkonfitüre füllen. In 6 bis 7 Minuten goldbraun backen.

