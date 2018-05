EsslingenDie Geschichte hört sich an wie ein modernes Märchen: Vor fünf Jahren hat Matthias Kästner aus Winnenden 250 Liter selbst erzeugten Apfelsaft in seinen alten Kombi eingeladen und ist nach Portugal gefahren. Mit dem Ziel, innerhalb einer Woche den Saft von seinen Streuobstwiesen im Remstal unter die deutschen Aussteiger in Portugal zu bringen, vom Erlös portugiesische Orangen zu kaufen und wieder nach Deutschland zu fahren. Die Schnapsidee funktionierte, gegen alle Prognosen. Die Orangen kamen in Deutschland sehr gut an. Wer eine solche Orange gegessen hatte, wollte keine mehr aus dem Supermarkt. Und wollte gleichzeitig wissen, wann Kästner denn