StuttgartWas man dazu benötigt, ist Ruhe, Disziplin, verschiedene Schreibwerkzeuge und eine Anleitung. Zum Beispiel die von Liza Göhner, die Handlettering-Workshops anbietet. An diesem Sonntag im Stuttgarter Westen sitzen Frauen, meist Jüngere, an einem langen Tisch. Dort liegen Papier, eine Auswahl an Stiften, Radiergummis, Kärtchen und Blätter mit Beispielen. Die Konzentration im Raum ist fast mit Händen zu greifen.

Papier raschelt, Stifte gleiten, manche kratzen ganz sachte, Radierer rubbeln, Hände wischen die Gummikügelchen von der Schreibunterlage. Flüstern. Seufzen – die Teilnehmerinnen üben, was sie zuvor gehört haben. Dass Handlettering