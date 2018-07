EsslingenEinen kleinen Showroom hat sich Klaus Walter im Reisebüro einer Bekannten am Ottilienplatz eingerichtet. Dort stehen aufgereiht nach Größen, die sehr edel und stylish wirkenden Longboards in Holzoptik, mit denen nicht nur junge Leute auf Asphalt surfen und die nicht ganz günstig zu haben sind. Ein paar Schritte weiter geht es in die kleine Werkstatt mit asphaltiertem Hinterhof, wo auch die ersten Testrunden auf einem neuen Board gedreht werden können. Walter selbst geht einem „normalen“ Handwerksberuf nach, er ist Stuckateur. Sein Kollege Stefan Gugeler ist Schreiner, also ein intimer Kenner des Werkstoffs Holz.

Vor acht Jahren hat der