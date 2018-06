Kreis Esslingen Bienen summen auf einer Wiese mit Margeriten und anderen Frühsommerblüten. „Da finden sie genügend Nahrung“, sagt Barbara Benz, die an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen Agrarwirtschaft lehrt. Die Professorin kümmert sich um das Wohl von Nutztieren. Und das fängt für die Freizeit-Imkerin bei den Insekten an. Bienen brauchen Nektar, Honigtau, Wasser und Pollen. Fehlt ihnen dieses Futter, schwächt das ihr Immunsystem und sie werden krank. Nach Ansicht der Wissenschaftlerin kann jeder Gartenbesitzer etwas dafür tun, dass das Bienensterben nicht weiter um sich greift. „Mit Blumenwiesen, einem blühenden Streifen im