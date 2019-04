Denkendorf Dröhnend verschwindet der Düsenjet in der Wolkendecke. An diesem frischen Aprilmorgen ist noch kein Sonnenstrahl nach Denkendorf durchgedrungen. Aber gerade deshalb ist Revierförster Albrecht Schöllkopf zufrieden: „Ideales Pflanzwetter.“ Feuchtigkeit wäre auch in den nächsten Wochen gut, damit die 750 Eichen und 75 Linden gut anwachsen, mit denen das Waldstück hinterm Vereinsheim „Hasenhäusle“ aufgeforstet wird.

Schöllkopf steht zusammen mit seiner Kollegin Elke Rimmele-Mohl vor einem Polter Fichtenstämme. Die Bäume im Körschtal sind Opfer des Borkenkäfers geworden. Ein größeres Hangstück im Gewann „Wettenhardt“ musste kahl