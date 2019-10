EsslingenJubel in der Dieselstraße: Das Kulturzentrum Dieselstraße wurde am Dienstag mit dem Förderpreis „The Power of the Arts“ ausgezeichnet. Mit insgesamt 200.000 Euro ist dies einer der höchstdotierten Förderpreise im Bereich Kunst und Kultur in Deutschland. Dahinter steht die Philip Morris GmbH, die nach eigenem Bekunden Projekte unterstützt, „die sich mit den Mitteln der Kultur für eine offene Gesellschaft und ein neues Wir einsetzen“. Mehr als 100 gemeinnützige Initiativen hatten sich beworben. Die vier von der Jury ausgewählten Projekte – darunter das aus Esslingen – bekamen jeweils 50.000 Euro .

Preisgekrönt wurde ein künstlerisches