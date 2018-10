(if) - Er hat drei Berufe im Laufe seines Lebens erlernt und ausgeübt, war lange Bankettkoch in namhaften Hotels in Stuttgart. Dann absolvierte Pierrot Krzywinski eine fotografische Ausbildung mit Studiopraktikas und Auftragsarbeiten als freier Fotodesigner in Produktdesign und Architektur zu Zeiten der analogen Fotografie. Heute fotografiert er auch digital. Aber er schafft Fotokunst.

In der Mietgalerie Nestel ist sie derzeit zu sehen. Krzywinskis war bis zum Rentenalter Dokumentationsassistent beim damaligen Süddeutschen Rundfunk und heutigen SWR.

Und jetzt zeigt der Stuttgarter, der in Königsberg 1944 geboren ist, seine