(if) - Unter dem Motto „Marilyn Monroe - Icon forever“ zeigt die Heidelberger Künstlerin und Mitglied der Galerie Kunsthöfle eine Ausstellung anlässlich des 90. Geburtstags von Marilyn Monroe im Historischen Rathaus. Die Licht- und Schattenseiten der Ikone beleuchtet Ada Mee in ihrer Ausstellung. „Bewundert habe ich Marilyn Monroe schon seit ich sie 1964 zum ersten Mal im Kino erlebt habe“, sagt Mee. Zu dieser Zeit sei Monroe in Deutschlang noch kein Idol, kein Star, keine Ikone gewesen. Heute ist Monroe verewigt in vielen Fotos, festgehalten und analysiert, dokumentiert in Büchern und heute vor allem rehabilitiert, sagt Mee.

