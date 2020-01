EsslingenDas Eröffnungskonzert des diesjährigen Tonartfestivals unter dem Motto „eyes and ears“ bescherte dem Publikum künstlerische Grenzerfahrungen von selten intensiver, alle Sinne fesselnder Art. In fünf Programmpunkten spannte das in Belgien beheimatete, international renommierte Nadar-Ensemble einen ausdrucksstarken interdisziplinären Bogen über den kurzweiligen Abend. Die zehn jungen Mitglieder der Multimediakünstlergruppe verweben in ihren Programmen gekonnt Videoinstallationen, computergenerierte Klänge, ungewöhnliche Klangerzeugungen auf herkömmlichen Instrumenten und theatralische Aktionen zu einem atemberaubend komplexen