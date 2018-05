In der Karwoche steht das Kreuz im Mittelpunkt. Das Kreuz ist das Symbol des christlichen Glaubens. Es steht als Symbol für das Leiden Jesu und seinen Kreuzestod. Die Karwoche rückt das Leiden und Sterben in den Fokus. In der Galerie Wiedmann, die in diesem Jahr auch Luther-Galerie ist, wird mit Blick auf die Passion eine besondere Ausstellung eröffnet: Zu sehen ist der „Kreuzzyklus“ und „Der Leidensweg des zum Kreuze verurteilten Jesus Christus“, gemalt von Willy Wiedmann.

Nicht nur in seinem Lebenswerk, der gemalten Bibel mit den 3333 Seiten in Leporello-Form, hat sich Wiedmann (1929-2013) mit dem