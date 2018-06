NürtingenDas Architekturbüro AeDis, Teilnehmer am Architektenwettbewerb für die Modernisierung des Nürtinger Hölderlinhauses, hat sich auf dem Feld der Denkmalpflege und der bestandsschonenden Sanierung von alten Bauwerken einen Namen gemacht. Das Unternehmen mit Sitz in Ebersbach-Roßwälden hat eine erlesene Referenzliste vorzuweisen. Darauf steht die Basilika in Weingarten, die Kloster- und Schlossanlage Salem, das Nonnenhaus in Tübingen, die Lusthausruine in Stuttgart und nicht zuletzt das Unesco-Welterbe Kloster Maulbronn sowie der Dicke Turm in Esslingen. AeDis-Architekt Nikolai Ziegler erläutert im Gespräch, dass man auch mit bestandsschonendem