(red) - Mit Joseph Haydns weltberühmtem „Stabat mater“ läutet der Kirchenchor Liebfrauen unter Leitung von Kirchenmusiker Ulrich Hafner, begleitet vom Kirchenorchester Liebfrauen und Solisten der Stuttgarter Staatsoper, die heilige Woche in Bad Cannstatt am Palmsonntag, 9. April, um 18 Uhr ein. Pfarrer Heiko Merkelbach, Dekanatspräses für Kirchenmusik und stellvertretender Stuttgarter Stadtdekan, führt zu Beginn in das Werk ein und spricht dazu geistliche Impulse.

Der Kirchenchor Liebfrauen führt dieses äußerst schwierig zu singende Werk zum ersten Mal auf. Die Solo-Partien singen Roger Gehrig (Tenor), Monika Grauschopf (Sopran),