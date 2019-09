EsslingenDas Baritonsaxofon trifft man in Jazzformationen eher selten an. Auch im Esslinger Jazzkeller ist es bisher nicht zu hören gewesen. Eigentlich schade, denn das Instrument mit dem gewaltigen Korpus und den großen Klappen lotet nicht nur die Tiefen des Holzbläserklanges aus – es verfügt auch über eine erstaunliche Beweglichkeit. Bei seiner Premiere im Jazzkeller wurde es von Gary Smulyan, einem international bekannten Experten für tiefe Saxofontöne geblasen: Ein Glücksfall, denn Smulyan sorgte nicht nur für grundierende Tonspuren, er ließ sein „Bari“ auch in allen Facetten leuchten, von faszinierenden Klangfarbenspielen bis hin zu einer