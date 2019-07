EsslingenDer Kreisverband Esslingen-Göppingen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat am Donnerstag sechs der sieben Parteien und Vereinigungen, die sich bei der Kommunalwahl um die 40 Sitze im Esslinger Gemeinderat bewerben, zu einer dem Brettspiel Monopoly nachempfundenen Fragerunde in das Jugendkulturzentrum Komma eingeladen. Dabei sollten die Kandidaten in einem spielerischen Rahmen ihre Lösungsansätze zum Problem des Wohnraummangels in der Stadt erläutern. Die lediglich etwa 25 Zuhörer erlebten einen kurzweiligen und informativen Abend.

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum und die Nutzung der für Wohnbau zur Verfügung stehenden Flächen dürften zu den drängendsten Problemen zählen, mit denen sich der Esslinger Gemeinderat künftig zu beschäftigen hat. Der DGB-Kreisverband Esslingen-Göppingen hatte daher Vertreter von sechs der sieben Parteien und Vereinigungen, die sich um die 40 Sitze im Rat bewerben, eingeladen, ihre künftigen politischen Vorhaben auf diesem Gebiet darzulegen und zu diskutieren.

Um eine weitere Wahlveranstaltung mit Podiumsdiskussion zu vermeiden, wurde die spielerische Variante des „Wohnopoly“ gewählt, bei dem sich die Kandidaten über ein auf dem Boden aufgeklebten, dem Brettspiel Monopoly nachempfundenen Spielfeld würfeln und die Fragen der Moderatorin, der Journalistin Gesa von Leesen, beantworten mussten. Martin Auerbach (Die Linke), Hermann Falch (Freie Wähler), Brigitte Häfele (Grüne), Tim Hauser (CDU), Sven Kobbelt (FDP) und Michael Wechsler (SPD) traten dazu an, die Wählervereinigung FÜR war im Zusammenhang mit einem Unvereinbarkeitsbeschluss des DGB gegen Mitglieder der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) außen vor geblieben.

Das grundlegende Problem des bereits fehlenden Wohnraums bei absehbar noch zunehmenden Einwohnerzahlen war unstreitig. Die Vorstellungen der Kandidaten über die möglichen Wege zu einer tragfähigen Lösung zeigten indes nicht nur die unterschiedlichen politischen Zielrichtungen auf. So waren sich die Kandidaten in einer kurzweiligen und informativen Runde weitgehend einig, dass angesichts des überschaubaren Angebots an bebaubaren Flächen Ergänzungen des Flächennutzungsplans unerlässlich seien. Martin Auerbach und Brigitte Häfele warnten hingegen vor einem möglichen Verlust an Lebensqualität, sollten weitere Grünzüge dafür in den Blick genommen werden.

Um vergleichsweise kurzfristige Lösungen zu erreichen, müssten auch die bestehenden Bebauungspläne kritisch betrachtet werden. „Für sozialen Wohnungsbau müssen Grundstücke höher bebaut werden können“, forderte Hermann Falch und auch Michael Wechsler sagte, es müsse möglich gemacht werden, auf den bereits vorhandenen Flächen den benötigten Wohnraum zu schaffen und dafür auch Bebauungspläne zu ändern. Dabei denke er auch an die rund 500 Menschen in der städtischen Notfallkartei.

Fantasie walten lassen

Sven Kobbelt und Tim Hauser wiesen darauf hin, dass das Wohnraumproblem als Gemeinschaftsaufgabe zu sehen sei, die Abstriche und den Willen zum Kompromiss bei allen Beteiligten erfordere. Maßvolle Ausweisung weiterer Bauflächen, Vorschläge zum Umgang mit Leerständen ohne Zwangsmaßnahmen oder ideologische Vorgaben und die konsequente Umsetzung des städtischen Wohnraumversorgungskonzepts gehörten dazu. „Wohnen ist Menschenrecht und Wohnraum gehört zur Daseinsfürsorge. Deswegen müssen wir mit neuen Anstößen schauen, wo wir weitere Flächen ausweisen können“, betonte Kobbelt. Falch wies darauf hin, dass die Änderung von Bebauungsplänen allerdings Zeit benötigt.

Übereinstimmend hoben die Kandidaten deshalb hervor, dass es unlauter wäre, mit kurzfristigen Rezepten aufzuschlagen. So endete das Spiel mit einem durchgängigen Versprechen, alle Möglichkeiten nutzen zu wollen, das Problem zumindest auf mittlere Sicht zu lindern und dabei auch Fantasie walten zu lassen, bereits projektierte Vorhaben indes wie etwa die Bebauung der Flandernhöhe oder die Nachnutzung des frei gewordenen Areals der Stadtwerke im Westen beschleunigt anzugehen.