Anzeige

Esslingen (red) - Schulabgänger stehen vor ganz vielen verschiedenen Fragen: Soll es mit einer anderen Schule oder einem Studium weitergehen? Oder passt eine Ausbildung besser? Welcher Beruf passt überhaupt zu mir? Und wo finde ich eine Ausbildungsstelle? Wer sich heutzutage umsieht, steht einem riesigen Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten gegenüber. Um in diese Auswahl etwas Struktur zu bringen, muss man sich gut informieren. zum Beispiel bei der Messe „Karriere 2018“ der Eßlinger Zeitung. Sie findet in diesem Jahr an zwei Tagen statt: Am Samstagan zwei Tagen statt. Am Samstag, 10. März, und Sonntag, 11. März, von 9 bis 16 Uhr bekommen die Besucher im Neckar Forum in Esslingen Informationen aus erster Hand.

Dort gibt es viele Möglichkeiten, sich über Ausbildungen in der Region zu informieren und Kontakte zu Unternehmen sowie Schulen zu knüpfen. Die Aussteller legen viel Wert darauf, sich und ihre Angebote anschaulich und informativ zu präsentieren. An vielen Messeständen kann man Azubis treffen, die von ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten.

Auch wer im Berufsleben steht, ist auf der Messe richtig, denn das Thema Weiterbildung nimmt einen Schwerpunkt ein. Mehr als 50 renommierte Unternehmen, Bildungsträger und Verbände aus der Region stellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vor, die sich jungen Menschen auf dem Weg in den Beruf und während ihres Berufslebens bieten.

Ein umfangreiches Vortragsprogramm ergänzt die Beratung an den Messeständen. Zusätzlich gibt es einen Bewerbungsmappencheck der Kreishandwerkerschaft sowie eine Bewerbungsfoto-Aktion.

Veranstaltet wird die Messe „Karriere 2018“ von der Eßlinger Zeitung in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, der IHK Esslingen-Nürtingen, der Kreishandwerkerschaft und Südwestmetall. Landrat Heinz Eininger ist Schirmherr.

Veranstaltungsdatum : Samstag, 10.03.2018, und Sonntag, 11.03.2018

: Samstag, 10.03.2018, und Sonntag, 11.03.2018 Öffnungzeiten : jeweils 9 bis 16 Uhr

: jeweils 9 bis 16 Uhr Veranstaltungsort : Neckar Forum, Esslingen

: Neckar Forum, Esslingen Eintritt : frei

: frei Bewerbungsmappen-Check am Stand der Kreishandwerkerschaft

am Stand der Kreishandwerkerschaft Umfangreiches Vortragsprogramm

Aussteller: mehr als 50 Aussteller aus den Bereichen Aus- und Weiterbildung

