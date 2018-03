Anzeige

Mit Grauen denkt Janne Friebe an ihren ersten Arbeitstag. „Ich war völlig unsicher“, gesteht die 18-jährige Auszubildende zur Bürokauffrau. „Ich kannte niemand und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte.“

Ähnlich geht es fast allen (Hoch-)Schulabsolventen am ersten Arbeitstag. Sie kommen in ein fremdes Umfeld und treffen auf Kollegen, die seit Jahren zusammenarbeiten. Und von diesen werden sie gerade am Anfang aufmerksam beäugt, denn jeder möchte sich ein Bild davon machen: Wie ist der oder die Neue? Deshalb ist es für Berufseinsteiger wichtig, in den ersten Tagen einen guten Eindruck zu hinterlassen. Einige Tipps, wie Ihnen dies gelingt.

Offen auf die Kollegen zugehen: Einen guten Eindruck macht, wer aktiv auf seine künftigen Kollegen zugeht, sich kurz vorstellt und eventuell sagt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“





Persönlichen Kontakt suchen: Gerade für Neulinge heißt die Devise: Nicht verstecken, sondern sich zeigen. Wer eine Frage an einen Kollegen hat, sollte nicht Mails versenden, sondern zum Telefon greifen. Oder noch besser: vorbeischauen. Und in der Mittagspause sollte man zumindest in der Startphase in die Kantine gehen. Denn dort ist Zeit für Small Talk mit Kollegen und nebenbei lässt sich vieles über sie und den Betrieb erfahren.